Walker zapušča City, na delu tudi Radomlje, Bravo in Koper

Kaj se dogaja na nogometni tržnici? Kyle Walker se je pridružil Burnleyju. Ange-Yoan Bonny se po štirih letih igranja v Parmi seli v milanski Inter. V Sloveniji so bili aktivni Radomlje, Bravo in Koper, ki je podaljšal pogodbo svojemu kapetanu.

Walker v Burnley

Angleški nogometni branilec Kyle Walker se je pridružil Burnleyju, novincu v premier ligi, z dvoletno pogodbo. Seli se iz Manchestra Cityja, kjer mu je pogodba sicer veljala še eno leto. Prejšnjo sezono je začel kot kapetan Cityja, a je končal na posoji pri Milanu in ni bil del ekipe Pepa Guardiole za letošnje svetovno klubsko prvenstvo.

Sestop na Turf Moor Walkerja ponovno združuje z nekdanjim soigralcem iz Tottenhama in angleške reprezentance Scottom Parkerjem, ki je Burnleyju pomagal napredovati na najvišjo raven angleških nogometnih lig z drugim mestom v championshipu. Petintridesetletnik je dejal: "Navdušen sem, da sem, da sem tu. Ko sem govoril s Scottom in slišal o njegovih načrtih za naslednjo sezono, sem z veseljem sprejel priložnost. Tukaj je opravil neverjetno delo, saj je klub s 100 točkami popeljal nazaj v premier ligo in se skupaj veseliva vrnitve v največjo ligo na svetu," je dejal Walker.

Dodal je: "Burnley je imel v izjemno prejšnjo sezono, zgrajeno na neverjetnem obrambnem zidu, zato komaj čakam, da pridem in dodam svoje izkušnje in kakovost ekipi, ki je videti kar vznemirljiva." Walker je svojo kariero začel pri Sheffield Unitedu, preden je prestopil k Tottenhamu in se leta 2017 pridružil Cityju za 45 milijonov funtov (52 milijono evrov), kjer je odigral 410 tekem v angleški elitni ligi.

V osmih letih pri Cityju je osvojil 17 lovorik, vključno s šestimi naslovi v premier ligi, dva FA pokala in ligo prvakov, ter bil del ekipe, ki je osvojila trojno krono. Walker je bil ključni igralec tudi angleške reprezentance, saj je zanjo nastopil na 96 tekmah.

Radomljani s Klampferjem, Jakšić podaljšal z Bravom

Nogometni klub Kalcer Radomlje se je pred začetkom sezone v prvi ligi okrepil z Enejem Klampferjem, ki je pred tem igral za Ilirijo. Pogodbo z Bravom pa je podaljšal Nemanja Jakšić.

Enaindvajsetletni Klampfer je nazadnje igral v 2. SNL za Ilirijo, za katero je na 13 tekmah kot osrednji branilec dosegel dva gola. Kariero je začel v mariborskih mladinskih selekcijah, igral pa je še za Dravograd in Beltince, preden se je na začetku leta pridružil Ilirij-i.

Devetindvajsetletni Jakšić ima precej več izkušenj med prvoligaši. Z Bravom je pogodbo podaljšal do konca sezone 2025/26, v njej pa bo tudi novi kapetan ljubljanske zasedbe. Vsestranski srbski branilec je doslej v prvi ligi odigral 273 tekem ter se podpisal pod devet golov in 12 podaj. Devetindvajsetletnik je v Sloveniji zastopal še barve Zavrča in Aluminija, iz katerega se je poleti 2021 preselil k Bravu.

S Koprom je podaljšal kapetan Maj Mittendorfer. "Steber obrambe, zgled predanosti in nepopustljivosti – Maj Mittendorfer je podaljšal zvestobo do poletja 2027," so sporočili z Bonifike.

Ange-Yoan Bonny iz Parme v Inter Milano

Francoski nogometni napadalec Ange-Yoan Bonny se po štirih letih igranja v Parmi seli v milanski Inter, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa. Enaindvajsetletni Francoz je z novim trenerjem Interja Cristianom Chivujem sodeloval že v minuli sezoni, ko je Parma po zmagi proti Atalanti iz Bergama v zadnjem krogu zadržala prvoligaški status.

🚨 OFFICIEL: Ange-Yoan Bonny est un nouveau joueur de l’Inter. ⚫️🔵 pic.twitter.com/zNg04uSmkf — Inter FR (@InterMilanFRA) July 5, 2025

"Bliskovit in močan igralec, ki je obdarjen z izjemno telesno močjo. Bonny je napadalec, ki vselej igra za ekipo, s svojim odličnim tehničnim znanjem pa lahko povzroča težave vsem svojim tekmecem," je letošnji osmoljenec finalne tekme lige prvakov proti francoskemu PSG in drugouvrščena ekipa v serie A iz lombardijske prestolnice na svoji klubski strani opisal svojo najnovejšo kadrovsko okrepitev.

Bonny je prva igralska okrepitev Interja pred sezono 2025/26. Pred njim je stalno pogodbo podpisal Poljak Nicola Zalewski, ki je v minuli sezoni kot posojen igralec Rome igral za milansko zasedbo.

Inter je po koncu sezone zapustil trener Simone Inzaghi, ki je za lepe denarje odšel v Al Hilal iz Savdske Arabije. Za dvoletno pogodbo je prejel 60 milijonov evrov.

