Ledino je prebijal že v slovenskem nogometu. Srečko Katanec se je s svojo nepozabno zlato generacijo uvrstil na obe največji tekmovanji (Euro 2000 in SP 2002). Skoraj četrt stoletja pozneje je na drugem delu sveta, v oddaljenem Uzbekistanu, postavil temelje novi nogometni pravljici. Z Uzbekistanom je marljivo nabiral točke v kvalifikacijah za SP 2026. Ko pa se je zgodovinskemu uspehu približal na milimetre, mu je ponagajalo zdravje. Zaradi zahrbtne bolezni je zapustil odgovorni položaj, a je nasledniku prepustil ekipo v tako dobrem in uigranem stanju, da je bil uspeh zagotovljen. A državni in nogometni veljaki v Uzbekistanu niso kar čez noč pozabili Slovenca. Dali so mu vedeti, da je še kako zaslužen za zgodovinski podvig. Tako ga je pričakala mamljiva nagrada. Podobno kot njegovi nekdanji varovanci je prejel nov avto, nato pa navdušil z gesto, saj ga je podaril kar svojemu dolgoletnemu prevajalcu!

Uzbeki so se prejšnji teden tudi uradno uvrstili na SP 2026, po zadnji tekmi v kvalifikacijah pa je sledila velika proslava. Tiste najbolj zaslužne za zgodovinski uspeh Uzbekistana, ki je lani spremljal svoje nogometne upe na olimpijskem turnirju v Parizu, prihodnje leto pa bo stiskal pesti za člansko zasedbo na turnirju vseh turnirjev, SP 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki, so pričakale nagrade. Te so bile zelo mikavne.

Players and officials of Uzbekistan national team, who achieved a historic result by securing a spot in the World Cup, were awarded #MilliyJamoa pic.twitter.com/ENTUo1PTjE — O‘zbekiston FA (@UzbekistanFA) June 10, 2025

Za njih je poskrbel kar predsednik države, ki še zdaleč ni pozabil na Srečka Katanca. 61-letni Ljubljančan je postavljal temelje izbrani vrsti, ki je v nekaj letih ujela zelo spodobno formo, poredko izgubljala, na največjih azijskih tekmovanjih pa parala živce favoritom. Vrhunec je dosegla v kvalifikacijah za SP 2026, kjer si je zagotovila zgodovinsko vstopnico za nastop na mundialu že krog pred koncem.

Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev je delil nagrade zaslužnim osebam za uvrstitev reprezentance na SP 2026. Foto: Reuters

Zato je bilo po zadnji kvalifikacijski tekmi v Taškentu še kako pestro in slovesno. Proslavljanja po zmagi nad Omanom (3:0) se je udeležil tudi Katanec in v zahvalo prejel avto. Jeklenega konjička, gre za avto kitajskega proizvajalca BYD, pa ne bo odpeljal v Slovenijo. Odločil se je, da ga podari svojemu dolgoletnemu prevajalcu Davronu Ahmedovu, s katerim je vsa leta uspešno sodeloval in prispeval pomemben delež k razvoju uzbekistanskega nogometa.

Predsednik Uzbekistana je podarjal nove avtomobile. Foto: Reuters

Foto: Reuters Katanec je tako poskrbel za gesto, ki še kako odmeva v Uzbekistanu in govori o tem, kako veliko je njegovo srce. Iz rok predsednika Uzbekistana je prejel tudi posebno priznanje, Šavkat Mirzijojev ga je odlikoval z državnim redom.

Zanimivo je, da sta nekdanja Katančeva sodelavca Aleš Čeh in Nihad Pejković ostala člana strokovnega vodstva Uzbekistana. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance je ostal pomočnik selektorja, zdaj pomaga Timurju Kapadzeju, nekdanji dolgoletni vratar Olimpije, ki je branil tudi za BiH, pa je še naprej trener vratarjev. Z Uzbekistanom bosta tako sodelovala tudi na SP 2026. Ne pozabimo, Čeh je leta 2002 nastopil na svetovnem prvenstvu s Slovenijo, takrat je bil njegov selektor prav Katanec.