Miran Pavlin je zadel enkrat, Zlatko Zahović kar dvakrat. … leta 2000 so slovenski nogometaši v Charleroiju v Belgiji odigrali prvo tekmo na velikih tekmovanjih. Pod vodstvom Srečka Katanca so na tekmi prvega kroga skupine C evropskega prvenstva v Belgiji in na Nizozemskem proti Jugoslaviji in v prvi uri navdušili. Z dvema goloma Zlatka Zahovića (23. in 57. minuta) in zadetkom Mirana Pavlina (52.) so vodili celo s 3:0 in imeli po izključitvi Siniše Mihajlovića, njegov rdeči karton je izzval Sašo Udović, tudi igralca več, a na koncu vseeno niso zmagali. V vsega sedmih minutah, med 66. in 73. minuto, so Jugoslovani, dvakrat je v polno meril Savo Milošević, enkrat pa Ljubinko Drulović, zabili tri gole in poskrbeli za remi s 3:3.

Zgodilo se je še ...

Leta 1956 je Real Madrid v finalu pokala državnih prvakov (poznejša liga prvakov) s 4:2 premagal Stade de Reims na štadionu Park princev v Parizu pred 38 tisoč navijači in osvojil prvega izmed enajstih naslovov evropskega prvaka v zgodovini kluba.

Leta 1976 je Iran v finalu azijskega pokala z 1:0 v Teheranu premagal Kuvajt. Odločilni gol je v 71. minuti zabil Ali Parvin.

Leta 1982 sta se na tekmi ob odprtju svetovnega prvenstva v Španiji na Camp Nouu v Barceloni pomerili Belgija in Argentina. Zmagala je Belgija z 1:0.

Leta 1997 so košarkarji Chicago Bulls še petič osvojili naslov v ligi NBA, potem ko so bili v velikem finalu boljši od Utah Jazz. Za najboljšega igralca finala je bil izbran Michael Jordan.

Leta 1998 je v Kongsbergu na Norveškem v 86. letu starosti umrl Birger Ruud, pred drugo svetovno vojno najboljši smučarski skakalec na svetu. Ruud je bil olimpijski zmagovalec leta 1932 v Lake Placidu in štiri leta pozneje v Garmisch Partenkirchnu, kot prvi človek pa je leta 1934 poletel prek meje 90 metrov, in sicer v Planici (92 m).

Leta 1999 je na kolesarski dirki za veliko nagrado Krke v Novem mestu v ciljnem šprintu slavil Uroš Murn.

Leta 2002 je na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji in na Japonskem pri porazu v tretjem krogu skupinskega dela proti Ekvadorju z 0:1 v Yokohami zadnjič za Hrvaško nastopil Robert Jarni, ki je za Hrvaško zabil dva gola na 81 nastopih.

Leta 2010 je Slovenija na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki premagala Alžirijo z 1:0 in tako prvič zmagala na svetovnih prvenstvih in tudi velikih tekmovanjih. V Polokwaneju je odločilni gol zabil Robert Koren, ki je zadel v 79. minuti.

Rodili so se ...

1897 nekdanji finski atlet Paavo Nurmi

1915 nekdanji ameriški teniški igralec Don Budge

1933 nekdanji nemški nogometaš Erich Ribbeck

1936 nekdanji francoski atlet, tekač Michel Jazy

1950 nekdanji nemški nogometaš Gerd Zewe

1955 nekdanji škotski nogometaš Alan Hansen

1957 nekdanji ruski nogometaš Rinat Dasajev

1961 nekdanja slovenska rokometašica Alenka Cuderman

1961 nekdanji slovenski rokometaš Dušan Krt

1964 nekdanji litovski košarkar Šarunas Marčiulionis

1964 nekdanja ruska smučarka tekačica Tamara Tihonova

1969 nekdanji kenijski atlet, tekač čez zapreke Joseph Keter

1972 nekdanji bosanski nogometaš Enes Demirović

1972 nekdanji srbski nogometaš Dušan Petković

1974 nekdanja slovenska odbojkarica Regina Terbuc

1974 nekdanji ruski hokejist Valerij Bure

1977 avstrijski smučar Rainer Schönfelder

1980 nekdanji angleški nogometaš Darius Vassell

1980 francoski nogometaš Florent Malouda

1981 nekdanji črnogorski nogometaš Nikola Nikezić

1982 etiopski atlet, tekač Kenenisa Bekele

1984 mehiški nogometaš Nery Castillo

1989 grški nogometaš Andreas Samaris

1989 slovenski nogometaš Nejc Skubic

1990 poljski nogometaš Mateusz Klich

1991 slovenski nogometaš Patrik Eler

1993 ganski nogometaš Thomas Partey

1993 argentinski nogometaš Gonzalo Martinez

1995 slovaška alpska smučarka Petra Vlhova

1997 japonski igralec badmintona Yuta Watanabe

1996 francoski nogometaš Kingsley Coman

2001 slovenski nogometaš Mark Španring