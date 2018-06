Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mile Ačimović je zatresel mrežo Paragvaja. ... leta 2002 je slovenska nogometna reprezentanca odigrala tretjo tekmo na svetovnem prvenstvu, ko se je v korejskem mestu Daegu pomerila z izbrano vrsto Paragvaja. Z golom Milenka Ačimovića je vodila z 1:0, a nato izgubila z 1:3. To je bila takrat zadnja tekma Srečka Katanca na klopi Slovenije, saj se je po sporu z zvezdnikom Zlatkom Zahovićem, ki je po prvi tekmi proti Španiji moral zapustiti prvenstvo, odločil, da zapusti selektorsko klop. Na tej tekmi so zadnjič za reprezentanco nastopili tudi Djoni Novak (71 tekem/ 3 goli), Željko Milinovič(38/ 3) in Aleš Čeh (74/ 1).

Kaj vse se je še zgodilo?

Leta 2017 se je trener Marijan Pušnik po sedmih letih vrnil na trenersko mesto Velenjčanov in z njimi podpisal triletno pogodbo. Pred tem jih je vodil med letoma 2007 in 2010.

Leta 2003 je slovenski atlet Boštjan Buč na mitingu v Ostravi na Češkem v teku na 3.000 metrov z zaprekami s časom 8:16,96 krepko izboljšal svoj državni rekord, ki je veljaven še danes.

Leta 2002 so košarkarji Uniona Olimpije v tretji tekmi finala državnega prvenstva v Tivoliju premagali Krko s 83:58 in desetič osvojili naslov državnega prvaka. Jiri Welsh je dosegel 22 točk.

Leta 2002 je na zadnji tekmi skupinskega dela svetovnega prvenstva v Južni Koreji in na Japonskem pri remiju z 1:1 proti Švedski, po katerem je Argentina predčasno izpadla z mondiala, zadnjič za reprezentanco igral Gabriel Omar Batistuta, ki je s 56 goli najboljši strelec Argentine vseh časov. Dosegel jih je na vsega 78 tekmah.

Leta 2001 je Luiz Felipe Scolari postal novi selektor brazilske nogometne reprezentance, s katero je leto pozneje postal svetovni prvak.

Leta 1999 je britanska kraljica Elizabeta trenerja nogometašev Manchester Uniteda, Škota Alexa Fergusona, za vse uspehe, ki jih je dosegel v angleškem nogometu, povzdignila v viteški stan.

Leta 1994 je Jevgenij Berzin postal prvi Rus, ki je zmagal na kolesarski dirki po Italiji. Drugo mesto je zasedel Marco Pantani, tretji pa je bil Španec Miguel Indurain.

Leta 1991 so Chicago Bulls osvojili prvi šampionski prstan v košarkarski ligi NBA, potem ko so Los Angeles Lakers premagali s 108:101 in v zmagah slavili s 4:1. Scottie Pippen je na peti tekmi dosegel 32 točk, Michael Jordan, ki je bil izbran za najboljšega igralca finalne serije, pa 30.

Leta 1969 je v povratni tekmi finala pokala velesejemskih mest Newcastle na štadionu Dozsa pred 37.000 gledalci v Budimpešti s 3:2 premagal madžarski Ujpesti in s skupnim izidom 6:2 osvojil prestižno lovoriko.



Leta 1963 je v povratni tekmi finala pokala velesejemskih mest Valencia na štadionu Luisa Casanova v Valencii pred 55.000 gledalci z 2:0 premagala Dinamo in s skupnim izidom 4:1 osvojila prestižno lovoriko.

Rodili so se ...

leta 1992 - brazilski nogometaš Philippe Coutinho

leta 1989 - etiopski atlet Ibrahim Jeilan

leta 1988 - čilski nogometaš Mauricio Isla

leta 1988 - švicarski nogometaš Erden Derdiyok

leta 1987 - španski nogometaš Antonio Barragan

leta 1986 - španski košarkar Sergio Rodriguez

leta 1986 - ruska plavalka Stanislava Komarova

leta 1984 - katarski atlet, tekač James Kwalia

leta 1982 - hrvaški košarkar Marko Popović

leta 1981 - slovenski nogometaš Klemen Lavrič

leta 1979 - nekdanji argentinski nogometaš Diego Milito

leta 1976 - nekdanji danski nogometaš Thomas Sørensen

leta 1976 - nekdanji ameriški košarkar Antawn Jamison

leta 1974 - nekdanji ameriški košarkar Kerry Kittles

leta 1973 - nekdanji grški nogometaš Takis Fyssas

leta 1969 - nekdanji ameriški hokejist Mathieu Schneider

leta 1965 - nekdanja ameriška atletinja, šprinterka Gwen Torrence

leta 1961 - nekdanji kenijski atlet, tekač čez zapreke Julius Kariuki

leta 1945 - nekdanji severnoirski nogometaš Pat Jennings

leta 1926 - nekdanji nogometni vratar Amadeo Raul Carrizo