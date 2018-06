[video: 58745 / ]

Metka Sparavec je šokirala s svojo odločitvijo. … leta 2000 je plavalka Metka Sparavec šokirala in sporočila, da pri vsega 21 letih končuje športno pot. Mariborčanka, ki je leto pred tem na evropskem prvenstvu v Istanbulu v disciplini 50 metrov hrbtno osvojila bronasto medaljo in bila ob koncu leta izbrana za najboljšo slovensko športnico leta, je pojasnila, da se je za tak korak odločila zaradi pomanjkanja motivacije. Leta 1996, ko ji je bilo vsega 17 let, je nastopila na svojih prvih in zadnjih olimpijskih igrah v Atlanti.

... leta 2017 je kariero končal makedonski košarkar Vlado Ilievski, ki je globok pečat pustil tudi v Sloveniji. Med letoma 2001 in 2003 je igral za Union Olimpijo. V Ljubljani si je ustvaril tudi dom, kjer imata z ženo Anjo, hčerko Petra Vilfana, dva sinova.

Kaj vse se je še zgodilo?

Leta 2007 je srbski košarkar Dejan Bodiroga sporočil, da končuje bogato športno pot. Eden najboljših evropskih košarkarjev, ki se nikoli ni preizkusil v ligi NBA, je z reprezentanco Jugoslavije trikrat postal evropski prvak (1995, 1997, 2001), dvakrat pa je bil najboljši tudi na svetovnih prvenstvih (1998 in 2002). S Panathinaikosem je v letih 2000 in 2002 osvojil naslov evropskih klubskih prvakov, uspeh je leta 2003 ponovil tudi z Barcelono.

Leta 2006 je španski teniški igralec Rafael Nadal v finalu OP Francije v Parizu premagal Švicarja Rogerja Federerja z 1:6, 6:1, 6:4 in 7:6, kar je bila druga zaporedna zmaga Španca na najbolj pomembnem peščenem turnirju sezone.

Leta 2005 je Poljak Przemyslaw Niemiec dobil kraljevsko etapo kolesarske dirke po Sloveniji s ciljem na Vršiču, oblekel rumeno majico in koncu postal zmagovalec dirke.

Leta 2004 je turška atletinja Elvan Abylegesse na mitingu zlate lige v Bergnu s časom 14:24,68 postavila nov svetovni rekord v teku na 5.000 metrov. Dve leti pozneje ji je rekordno znamko prevzela Etiopijka Meseret Defar (14:16,63), leta 2008 pa je njena rojakinja Tirunesh Dibaba postavila rekord, ki je veljaven še danes (14:11,15). Leta 1995 je Juventus iz Torina po osvojitvi naslova italijanskega državnega prvaka postal tudi italijanski pokalni prvak. V drugem finalnem srečanju je v gosteh z 2:0 (1:0) ugnal Parmo in po dveh srečanji s skupnim izidom v zadetkih 3:0 prepričljivo osvojil dvojno krono.

Leta 1995 je Slovenija v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 1996 gostovala pri Estoniji v Talinu in pred 1500 navijači zmagala s 3:1. Zadetke za ekipo Zdenka Verdenika sta prispevala Zlatko Zahović in Djoni Novak, ki se je med strelce vpisal dvakrat.

Leta 1995 je v finalu OP Francije v Parizu avstrijski teniški igralec Thomas Muster premagal Američana Michaela Changa. Avstrijec je bil tisto leto na peščenih igriščih nepremagljiv. Zmaga v tem finalu je bila njegova njegova 35. zaporedna zmaga na pesku.

Leta 1990 je ameriška teniška igralka Monika Seleš postala najmlajša zmagovalka OP Francije. Ko je premagala Nemko Steffi Graf, je bila stara 16 let, šest mesecev in devet dni.

Leta 1989 je ameriški teniški igralec Michael Chang postal najmlajši zmagovalec OP Francije. V finalu je premagal Stefana Edberga. Bil je star le 17 let in tri mesece, ko je osovjil svoj prvi in tudi zadnji naslov na turnirjih za grand slam.

Leta 1978 je na svetovnem prvenstvu v Argentini pri zmagi nad Škotsko s 3:2 Nizozemec Rob Rensenbrink dosegel tisoči zadetek na svetovnih prvenstvih.



Leta 1961 je v Asuncionu Penarol v finalu remiziral proti Olimpii z 1:1 in s skupnim izidom 2:1 osvojil pokal libertadores (južnoameriška različica lige prvakov).

Rodili so se …

… 1990, francoski atlet, šprinter Christophe Lemaitre

… 1987, slovenski nogometaš Luka Prašnikar

… 1986, nemški atlet, skakalec v daljino Sebastian Bayer

… 1985, nemški nogometaš Tim Hoogland

… 1984, brazilski nogometaš Vagner Love

… 1983, poljski nogometaš Mariusz Adam Soska

… 1981, italijanski nogometaš Emiliano Moretti

… 1973, nekdanji mehiški nogometaš Jose Manuel Abundis

… 1964, nekdanji francoski dirkač Jean Alesi

… 1962, brazilski nogometni trener Mano Menezes

… 1952, nekdanja ruska atletinja, tekačica Jekaterina Podkopajeva