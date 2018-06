Foto: Grega Valančič/Sportida

... leta 2017 se je od nogometa na veličasten način poslovil eden najboljših slovenskih igralcev Milivoje Novaković. Novagol je svojo zadnjo tekmo odigral za reprezentanco na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2018 v Stožicah proti Malti. V igro je vstopil v 63. minuti, v 85. pa naredil tisto, zaradi česar smo ga imeli tako radi. Zabil je gol.

Carlo Ancelotti je kot igralec in trener osvojil številne lovorike. ... leta 1959 se je rodil Carlo Ancelotti, ki je bil kot nogometaš dvakrat evropski prvak z Milanom, osvojil tudi dve italijanski prvenstvi, dva medcelinska pokala, dva evropska superpokala in italijanski superpokal, italijanski prvak pa je bil tudi z Romo in z njo osvojil kar štiri italijanske pokale. Z italijansko reprezentanco je bil bronast na svetovnem prvenstvu leta 1990.

Še uspešnejši je kot trener. Milan je popeljal do dveh evropskih naslovov, z njim je bil tudi svetovni klubski prvak, osvojil dva evropska superpokala, bil italijanski državni in pokalni prvak, osvojil pa je tudi italijanski superpokal.

Angleški prvak je bil s Chelseajem, s katerim je osvojil tudi dva angleška pokala. Državni prvak je bil tudi na klopi PSG, nazadnje pa sedel na klopi Reala in Madridčanom - z njimi je bil tudi klubski svetovni prvak, evropski superpokalni prvak in zmagovalec španskega pokala - prinesel jubilejni deseti evropski naslov, na katerega so čakali 12 let. Potem si je vzel eno leto počitka, a smo ga že v letošnji sezoni spet spremljali. Na klopi münchenskega Bayerna je nasledil Španca Josepa Guardiolo.

Kaj vse se je še zgodilo?

Leta 2007 je britanski dirkač, trikratni svetovni prvak Lewis Hamilton, osvojil prvo zmago na dirki svetovnega prvenstva za formulo 1, potem ko je zmagal na VN Kanade v Montrealu. Do zdaj jih je skupaj nanizal že 44.

Leta 1998 je bila na Stade de Franceu v Parizu uvodna tekma svetovnega prvenstva v Franciji. Brazilija je z 2:1 premagala Škotsko.

Leta 1982 se je rodila nekdanja ameriška umetnostna drsalka Tara Lipinski, ki je osvojila posamično zlato na olimpijskih igrah leta 1998 v Naganu, ko ji je bilo vsega 15 let. Postala je najmlajša olimpijska zmagovalka v zgodovini iger. Njen rekord je leta 2014 za štiri dni popravila Rusinja Julija Lipnicka, ki pa je osvojila ekipno zlato.

Leta 1973 se je rodil nekdanji dolgoletni slovenski rokometni reprezentant, vratar Beno Lapajne, ki je dvakrat nastopil na olimpijskih igrah, v letih 2000 in 2004, ko je bil v Atenah tudi nosilec slovenske zastave na odprtju iger. S Slovenijo je osvojil tudi srebrno medaljo na evropskem prvenstvu leta 2004. Igral je za Celje, Gorenje, Prule, Gold Club, v Franciji in na Hrvaškem. Kar osemkrat je bil slovenski državni in devetkrat pokalni prvak. Državni in pokalni prvak je bil tudi na Hrvaškem.

Leta 1968 je Italija v finalu evropskega prvenstva pred domačimi navijači na Olimpijskem štadionu v Rimu z 2:0 premagala Jugoslavijo in osvojila prvi naslov evropskega prvaka.

Leta 1934 je Italija v Rimu z 2:1 premagala takratno Češkoslovaško, zadela sta Angelo Schiavio in Raimundo Orsi, in na drugem svetovnem prvenstvu v zgodovini osvojila prvi naslov svetovnega prvaka.

Rodili so se …

1925 – nekdanji kanadski hokejist Leo Gravelle

​1927 – nekdanji madžarski nogometaš Lazslo Kubala

​1951 – nekdanja nemška atletinja, mnogobojka Burglinde Pollak

​1959 – nekdanji italijanski nogometaš in trener Carlo Ancelotti

​1962 – nekdanji kanadski hokejist in trener Brent Sutter

​1966 – nekdanji angleški nogometaš David Platt

​1969 – nekdanji norveški nogometaš Ronny Johnsen

​1971 – nekdanji francoski nogometaš Bruno N'Gotty

​1973 – nekdanji poljski atlet, tekač čez zapreke Damian Kallabis

​1973 – nekdanji slovenski rokometaš Beno Lapajne

​1975 – nekdanji finski smučarski skakalec Risto Jussilainen

​1975 – nekdanji danski nogometaš Henrik Pedersen

​1981 – ruski atlet, šprinter Andrej Jepišin

​1982 – nekdanja ameriška umetnostna drsalka Tara Lipinski

​1983 – švicarski nogometaš Steve von Bergen

​1984 – slovenski nogometaš Jan Pahor

​1985 – slovenski smučar Rok Perko

​1985 – estonska teniška igralka Kaia Kanepi

​1985 – nekdanji luksemburški kolesar Andy Schleck

​1985 – grški nogometaš Vasilis Torosidis

​1986 – italijanski nogometaš Marco Andreolli

​1987 – nemški nogometaš Martin Harnik

​1991 – brazilski nogometaš Juan Jesus