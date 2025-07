Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je po četrti zmagi na Tour de France v intervjuju za francoski časnik L'Équipe razkril, da je bila letošnja dirka zanj ena najtežjih doslej – tako fizično kot psihično. Odkrito je spregovoril o utrujenosti in mentalnem pritisku ter dal vedeti, da bi se lahko po olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028 začel spogledovati tudi z datumom, ko bo zaključil bogato športno pot.

Po sobotni etapi, po kateri je bilo jasno, da je postal veliki zmagovalec Toura, si je Tadej Pogačar, ki bo septembra dopolnil 27 let, vzel čas za intervju z novinarjem L'Equipe – hišnim časnikom Dirke po Franciji.

V 20-minutnem pogovoru je Pogi orisal tri naporne tedne na vseh ravneh. "Težko je izpostaviti en sam trenutek. Ekipa je bila ves čas povezana, imeli smo pravo vzdušje in pristop. Morda je bil pomemben trenutek ravninski kronometer, ko sem prevzel rumeno majico in Jonasa Vingegaarda pustil za seboj za minuto in 13 sekund. Takrat sem vedel, da imam prave noge za skupno zmago. Seveda so bile tudi Alpe ključne – tam mi je uspelo odbiti vse napade in si zagotoviti skupno zmago," je Slovenec spregovoril o ključnem trenutku na letošnji izvedbi Toura.

"Veliko je bilo vprašanj o moji formi. Odgovoril sem iskreno."

Za razliko od lani je bil letos videti bistveno bolj utrujen, kar je tudi priznal: "Zaključujem v zelo dobri formi, a telo je utrujeno. Potrebuje počitek, saj je bila to ena najtežjih dirk za vse v karavani. Od prve do zadnje etape se je vozilo na polno. Ni bilo lahkega dneva, naše telo je bilo na veliki preizkušnji (smeh, op. a.). A psihično sem bil zelo trden."

Foto: Reuters

Nato je nadaljeval: "Veliko je bilo vprašanj o moji formi. Odgovoril sem iskreno – ja, bil sem utrujen. Morda sem imel en dan, ko se nisem počutil najbolje, kar je človeško. Ne moreš vsak dan biti odličen. Po tistem dnevu pa so me vsi novinarji znova in znova spraševali isto. Tudi v 19. etapi (Albertville–La Plagne) sem rekel, da sem utrujen. In naslednji dan spet ista vprašanja. Na 20. etapi (Nantua–Pontarlier) sem bil logično še bolj utrujen (smeh, op. a.). Etapa do La Plagna je bila zelo naporna. Po njej sem bil izčrpan in ljudje niso videli mojega običajnega nasmeha. A to je normalno. Ne moreš biti vsak dan nasmejan in srečen. Včasih pridejo tudi težki trenutki."

Izpostavil je, da mu je bil najbolj všeč drugi teden v Pirenejih, v katerem si je prikolesaril lepo prednost pred najbližjimi zasledovalci. V prvem je bilo ogromno napadov, napadala je zlasti ekipa Visma | Lease a Bike. V zadnjem tednu so bili nato osredotočeni na branjenje prednosti.

"Zdaj se veselim kriterija v Komendi"

Tadej je v karieri osvojil že ogromno prestižnih dirk, lani postal tudi svetovni prvak. Od nedelje se lahko pohvali s štirimi naslovi na slovitem Touru, enkrat je osvojil tudi Giro d'Italia, od treh tritedenskih dirk mu torej manjka le še Vuelta, na kateri pa letos najverjetneje ne bo nastopil.

In katera dirka ga motivira? "Zdaj se veselim Kriterija v Komendi 9. avgusta, doma. To je nekaj posebnega. Predvsem pa želim zmagati na Pariz–Roubaix. Letos, ko sem prvič vozil tam, se mi je dirka zdela nora. Drugo mesto je bilo noro. Želim se vrniti," je odgovoril novinarju L'Equipe.

Francozi vrgli kost za glodanje: Po Los Angelesu bo začel razmišljati o slovesu, a ...

Na vprašanje, koliko časa se vidi v vlogi profesionalnega kolesarja, je povedal: "Ne načrtujem veliko naprej, imam dolgoročno pogodbo do 2030. Ne nameravam takoj končati, a tudi ne vidim se, da bi vozil še zelo dolgo. Olimpijske igre v Los Angelesu (2028) so eden mojih ciljev – to je še triletni načrt. Takrat bom imel skoraj 30 let. Potem bom morda začel razmišljati o upokojitvi, bomo videli. A če bom še vedno vozil tako, z ekipo, kot jo imam ... Ne razmišljam preveč o prihodnosti. Poskušam uživati v trenutku."

Foto: Reuters

In to so tuji mediji zagrabili kot kost za glodanje, da bo Tadej Pogačar leta 2028 razmislil, ali bo še nadaljeval kariero ali ne. Glede na dejstvo, da bo Slovenija najverjetneje gostila štart Toura leta 2029, ga bomo tudi takrat skoraj zagotovo videli oblečenega v dres UAE Emirates in še leto pozneje, ko se mu izteče pogodba – takrat bo star 32 let.

Se pa zaveda, kako naporen je Tour: "Tour je največja kolesarska dirka na svetu, a povzroča tudi veliko stresa. Včasih bi si želel eno sezono brez Toura, da bi se preizkusil na drugih dirkah, a vem, da bo to težko. Torej ja, prihodnje leto me boste videli na štartu Toura, da branim naslov. Zelo verjetno."

Ker je od velike peterice (Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault in Miguel Indurain) ki je petkrat osvojila Tour de France, oddaljen "le" eno zmago, je za konec sledilo še vprašanje, ali to zanj predstavlja motivacijo: "Ne ravno. Dobil sem potrditev, da lahko dosegam vrhunske rezultate. Zdaj se osredotočam tudi na druge stvari v življenju, hkrati pa uživam v kolesarstvu. Če podrem kak zgodovinski rekord, bo to čudovito, a to ni moj glavni cilj."