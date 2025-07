Najboljši kolesar sveta, slovenski super šampion Tadej Pogačar, je danes pritisnil piko na i in še četrtič v karieri osvojil skupno zmago na najslavnejši kolesarski dirki na svetu. "To je moja četrta zmaga, šestič sem na stopničkah, brez besed sem. Ta zmaga je še posebej neverjetna," je bil v cilju 112. Toura na elizejskih poljanah v Parizu čustven Pogačar. Že v petek po zadnji gorski etapi dirke je priznal, da je bil tokratni Tour najzahtevnejši v njegovi karieri. "Mogoče se vrnem," je še dejal na odru pred Slavolokom zmage.

A kljub temu, da je bil Tadej Pogačar še pred tem koncem tedna po zadnjih gorskih etapah 112. Toura že pošteno izčrpan in je poudarjal, da komaj čaka konec dirke, je danes na spektakularnem zaključku v Parizu spet oživel. Kolesarji so se morali trikrat povzpeti na Montmartre, etapa je spominjala na klasike, in Pogačarja je premamilo dirkanje, čeprav mu po prihodi na Elizejske poljane ne bi bilo več treba dirkati zares.

"Na koncu sem se pojavil v ospredju, čeprav resnično nisem imel več energije, da bi se motiviral k dirkanju. Ampak zelo vesel sem bil, da so nevtralizirali čase za skupni seštevek, sprostil sem se in imel sem dobre noge, da sem se znašel v boju," je v cilju razlagal skupni zmagovalec Toura, ki pa mu je po treh tednih neusmiljenih bojev vendarle zmanjkalo nekaj moči, da bi na Elizejskih poljanah zmagal v rumeni majici. "Kapa dol Woutu, bil je neverjetno močan. Bila je res lepa dirka," je športno čestital zmagovalcu dneva, Belgijcu Wouti van Aertu (Visma | Lease a Bike).

Pogačar je s 26 leti postal najmlajši štirikratni zmagovalec Toura, na večni lestvici je danes ujel Britanca Chrisa Frooma, ki je Tour dobil v letih 2013, 2015, 2016 in 2017. Pred Slovencem so zdaj le še štiri nesmrtne legende kolesarstva, Belgijec Eddy Merckx (1969, 1970, 1971, 1972, 1974), Španec Miguel Indurain (1991, 1992, 1993, 1994, 1995) ter Francoza Jacques Anquetil (1957, 1961, 1962, 1963, 1964) in Bernard Hinault (1978, 1979, 1981, 1982, 1985). Tem se lahko pridruži že naslednje leto.

"Mogoče se še vrnem"

"To je moja četrta zmaga, šestič sem na stopničkah … Sem brez besed. Ta zmaga je še posebej neverjetna, neizmerno vesel sem, da imam rumeno majico. Kako sem pripel do zmage? To je pa težko vprašanje. Začelo se je s tem, kako smo se dirke lotili z ekipo. Imeli smo odlično vzdušje, veliko dobre volje, motivacije in pravo borbenost vse od štarta. Po peti etapi z vzponom na Mur de Bretagne sem spoznal, da imam tudi dovolj dobre noge za boj za zmago in nato smo se le še borili naprej. V drugem tednu je prišlo do odločilnega trenutka, ko sem prišel do bolj otipljive prednosti in s tem je bilo tudi dirkanje v tretjem tednu udobnejše," je dejal slovenski as. "Vse spoštovanje vsem, ki so prišli do cilja, to je bil eden mojih najtežjih Tourov doslej. Ne vem več, kaj še reči, mogoče se vrnem," je še dejal na odru za zmagovalce pred Slavolokom zmage.

"Ne vem več, kaj še reči, mogoče se vrnem." Foto: Reuters

"Bitka z Jonasom je bila spet težka izkušnja"

Za Pogačarja je bila dirka izjemno zahtevna tudi zaradi nepopustljivih napadov Jonasa Vingegaarda in Dančevih kolegov iz moštva Visma | Lease a Bike. Vingegaard je že včeraj priznal poraz,. Pogačarju čestital za zmago in mu sporočil, da je "vojna končana". "Z Jonasom sva se že med etapo malo pogovarjala, kako se je v zadnjih letih najinega dvobojevanja veliko spremenilo. Oba sva na višji ravni, drug drugega izboljšujeva, potiskava se do meja sposobnosti. Bitka z Jonasom je bila spet težka izkušnja, lahko mu izkažem samo spoštovanje in mu čestitam za neverjetno dirko," je še povedal junak Toura in dodal: "Zdaj je čas za slavje, a vsak slavi drugače. Jaz si želim predvsem miru in lepega vremena. Veselim se mirnih dni doma."

