Zdi se vse bolj verjetno, da Tadej Pogačar letos ne bo nastopil na Vuelti, ki je bila na začetku leta eden od njegovih ciljev letošnjega leta. Po napornih mesecih priprav in popolno dominacijo na Dirki po Franciji, so vse bolj glasnejše govorice, da slovenski as potrebuje počitek. Bo kapetan ekipe UAE Emirates na Vuelti Španec Juan Ayuso?