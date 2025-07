Tako kot Pogačar se je tudi 37-letni Mezgec strinjal, da je bil letošnji Tour zelo hiter. "Materiali se izboljšujejo in tudi prehrana. Nobenega več ne zmanjka, vsi gredo lahko vsak dan na vso moč," je dejal Kranjčan.

Že pred tem je v nekaj izjavah dejal, da bo to njegov zadnji Tour, kar je potrdil še enkrat po koncu predzadnje etape v Pontarlieru. "Uživam, ker sem nekako vedel, da bo to moj zadnji Tour. In če ne bi bil kolesar in ne bi užival v trpljenju, potem verjetno ne bi bil tu," je slikovito dejal izkušeni Slovenec.

Njegovo delo je bilo skrbeti za vzpostavitev sprinterskega vlaka in za kapetana Nizozemca Dylana Groenewegna. Toda v tem pogledu se ekipi zaradi drugačnega pristopa ni izšlo.

"Dylan je bil med sprinterji v ospredju na klance, potem ko je shujšal za tri, štiri kilograme in je lažje šel navkreber. Mislim pa, da je zaradi tega izgubil veliko hitrosti in da vse skupaj ni bilo tako, kot si je predstavljal," je iskreno dejal član avstralsko-savdske ekipe.

Beno O'Connor je slavil v kraljevski 18. etapi na prelaz Loze. Foto: Guliverimage

Olajšanje po etapni zmagi

Vseeno je ekipa dosegla etapno zmago z Benom O'Connorjem v kraljevski 18. etapi na prelaz Loze.

"Zagotovo je bilo to olajšanje. Mislim, da vsako leto dobimo etapo na Touru oziroma vsaj redko se zgodi, da pridemo domov brez zmage. Če pogledamo, koliko ekip je letos ostalo brez zmage in da imajo dominantne ekipe po tri, štiri zmage, lahko Tour označimo kot uspešen," je 20 od dosedanjih 21 etap ocenil Mezgec.

Spremembe ocenjuje kot negativne

Zadnje etape v Parizu s trikratnim prečkanjem Montmartra se ni razveselil in spremembe ocenil kot negativne.

"Zelo negativno, tako kot meni po mojem mnenju 90 odstotkov kolesarjev. Elizejske poljane so bile tradicija in to je organizator prekinil. Tudi ekipno ne vemo, kakšna bodo pravila, nekaj govora je bilo celo o nevtralizaciji časov za generalno razvrstitev in še kaj. Vse skupaj se mi zdi kot velika traparija od organizatorjev," je brez dlake na jeziku dejal Mezgec.

Mezgec ni navdušen nad spremembami v zadnji etapi. Foto: Guliverimage

"Oni naredijo po svoje in potem se vsi drugi prilagodimo, ker smo pač ovčke"

Organizatorji sprinterjev niso vprašali za mnenje glede sprememb. "Oni naredijo po svoje in potem se vsi drugi prilagodimo, ker pač smo ovčke," je dodal.

Ima pa nekaj želja za zadnjo etapo: "Najbolj si želim, da bo vsaj Montmartre poln gledalcev kot na olimpijskih igrah. Želim si tudi, da zmaga Tadej Pogačar v rumeni majici. Vem, da ima kar dobre možnosti, res pa je, da gremo zgolj trikrat čez Montmartre in da noge ne bodo tako utrujene kot na olimpijskih igrah."

"Ostal je enak, kakršen je bil, ko sem ga spoznal. Poln optimizma." Foto: Reuters

Pogačar je enak, kot je bil

Glede na to, da bo to njegov zadnji Tour, je opisal tudi odnos s Pogačarjem, s katerim sta si delila vseh zadnjih šest izdaj Toura. Oba sta na njej debitirala prav leta 2020.

"Ostal je enak, kakršen je bil, ko sem ga spoznal. Poln optimizma. Že takrat je bil dober, zdaj je še boljši in ima toliko več lovorik. Vseeno ostaja sproščen, nasmejan ter vedno pripravljen za pogovor in kakšno šalo," je o zvezdniškem rojaku dejal Mezgec.