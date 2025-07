Čustveni Matej Mohorič: Vseeno mi je bilo, ali grem v bolnišnico ali na večerjo

Matej Mohorič, eden najvztrajnejših in najbolj srčnih tekmovalcev v svetu kolesarstva, je tudi v zadnji etapi letošnje Dirke po Franciji dokazal, zakaj velja za enega največjih borcev v karavani. Ekipa Bahrain Victorious je tokrat na Touru ostala brez etapne zmage, a je bil Mohoričev nedeljski nastop vrhunec, čeprav si je za osrednji cilj leta izbral 20. etapo, v kateri so se nad njim zgrnili temni oblaki in je bil zaradi tega vidno razočaran ter jezen tudi na ekipo, ki se ji je v nedeljo po koncu dneva opravičil.

Matej Mohorič je v nedeljo v zadnji etapi Dirke po Franciji pokazal veliko željo po zmagi. Na prvih dveh vzponih v zaključnih krogih v Parizu na Montmartre je zdržal tempo najhitrejših, pri zadnjem sta se Tadej Pogačar in etapni zmagovalec Wout van Aert odpeljala naprej. Naredil je vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi tudi sam prišel skupaj z njima na vrh kratkega, a strmega vzpona.

Na koncu je osvojil tretje mesto v Parizu in pokazal neverjetno borbenost po uspehu, kar ga dela velikega tekmovalca.

"Usoda ima očitno svoje načrte, ne glede na naše"

"Upal sem, da bom lahko zdržal na zadnjem klancu in sem šel na vse ali nič. Vseeno mi je bilo, ali grem danes v bolnišnico ali na večerjo," je v čustvenem pogovoru po 21. etapi z zlomljenim glasom za Eurosport povedal Mohorič.

Matej Mohorič (na drugi poziciji) se je boril na mokrih cestah Pariza. Foto: Guliverimage

Njegova ekipa, ki je v preteklih letih slavila več etapnih zmag na Touru, letos ni dočakala vrhunca. "Delali smo veliko, borili smo se do konca. Na žalost nam je zmanjkalo za etapno zmago. Usoda ima očitno svoje načrte, ne glede na naše. Vedno želim biti najboljši, tudi kadar je težko. Vesel sem, da sem lahko dal vse od sebe. Štirje tedni stran od doma, vse smo vložili," je povedal.

Opravičujem se ekipi, na katero sem bil včeraj jezen

Mohorič je bil tisti, ki je nosil veliko upanja. Svoj fokus je usmeril predvsem v sobotno, 20. etapo, ki mu je bila pisana na kožo. A ravno takrat mu je sreča obrnila hrbet. Tehnična usoda mu je prekrižala načrte. Po le nekaj kilometrih se je na kolesu pojavila mehanska težava, ki jo je kljub vsemu poskušal ignorirati. Zamenjava kolesa bi pomenila konec možnosti za beg. Ni hotel odnehati.

Matej Mohorič je naredil vse, da bi prišel do etapne zmage. Foto: Reuters

"Po dveh kilometrih sem imel težave s kolesom. Odločil sem se nadaljevati in ga ne menjati, ker to pomeni konec upov na etapni uspeh in beg. Na žalost so se težave stopnjevale in izpadel sem iz igre. Včeraj zvečer sem bil jezen. Na celotno osebje. Opravičujem se jim. Ampak sem res želel nekaj od tega Toura. Vesel sem za danes," je s solzami v očeh pripovedoval Mohorič.