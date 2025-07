Prekaljeni športni direktor o tem, kaj dela Tadeja Pogačarja največjega

Tadej Pogačar je četrtič v karieri osvojil Dirko po Franciji – in to v velikem slogu. Po treh tednih taktičnega in fizičnega boja, v katerem je na najvišji ravni znova meril moči z Jonasom Vingegaardom, je pokazal popolno zrelost in prevlado. Eden tistih, ki je njegov talent prvi prepoznal, je športni direktor ekipe UAE Emirates Joxean Fernández Matxín. Opisal je, kako Tadej iz leta v leto raste in kako je postal hkrati tudi veliki voditelj.

V velikem, svojem slogu je Tadej Pogačar osvojil sloviti Tour de France. Rivalu Jonasu Vingegaardu iz ekipe Visma | Lease a Bike ni pustil dihati. Vedno je imel odgovor na Dančeve namere. Danes je tako na cilju četrtič oblekel rumeno majico najboljšega in se na večni lestvici zdaj izenačil s Chrisom Froomom, medtem ko je pred njim zdaj le še četverica (Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain) z eno zmago več.

Psihološko je zelo močan

Z njegovimi predstavami in nad njegovim pristopom je navdušen eden od športnih direktorjev v ekipi UAE Emirates Joxean Fernandez Matxin, ki je hkrati zadolžen, da sestavlja program dirk za kolesarje. Leta 2017 ga je prvič opazil na vzponu na Motovun in bil že takrat navdušen nad tem, kako nepopustljiv in borben je.

Tadej Pogačar je veliki zmagovalec Dirke po Franciji. Osvojil jo je četrtič. Foto: Reuters

"Tadej napreduje iz leta v leto. Postaja bolj izkušen. Mentalno je zelo močan, zelo dobro zna predvidevati dogodke na dirki. Ko je razlika manjša, je bolj napadalen. Ko ima višjo prednost, se ne zaletava. Psihološko je vse močnejši. Nato je tu še zaupanje vase in v svoje zmožnosti. Tadej se zaveda, da je močan, in to mu daje psihološko moč, kar prikazuje na dirkah," je na Dirki po Franciji za Sportal dejal Matxin.

"Ne vem, vsako leto je boljši"

Vsi se sprašujejo, kje so njegove meje. Močan je na številnih terenih, zato je še bolj unikaten. Takšnega kolesarja v karavani ni. Oziroma je le eden. Ime mu je Tadej Pogačar. Ob vprašanju, kje so njegove meje, se je Španec najprej zasmejal: "Ne vem. Tadej je vsako leto boljši. Fizično je verjetno na 99 odstotkih, a se vseskozi razvija. Prihodnje leto bomo videli, koliko je napredoval. Pri njem mi je najbolj všeč to, kako je zrasel psihološko in kot kolesar. Zelo profesionalen je. Pravi vodja. Skrbi zase, skrbi za ekipo in to ga dela velikega vodjo."