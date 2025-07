"Bilo je neverjetno! Res poseben dan, pa posebna tudi ponovna zmaga tu na Elizejskih poljanah, seveda tokrat s tem dodatkom Montmartra," se je v cilju zadnje, 21. etape Toura na Elizejskih poljanah v Parizu svojega uspeha veselil Wout van Aert. Zaključek na Elizejskih poljanah je običajno rezerviran za šprinterje, tudi v klasičnem šprintu je van Aert že slavil, a se je torkat moral potruditi in v neposrednem dvoboju streti najboljšega kolesarja sveta. Pogačarju je uspel uiti šele na zadnjem od treh vzpenjanj na Montmartre.

