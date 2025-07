Boštjan Mervar: Je Tadej Pogačar sploh premagljiv?

"To je bil najtežji Tour v moji karieri," je včeraj na odru za zmagovalce pred Slavolokom zmage v Parizu priznal junak 112. Dirke po Franciji Tadej Pogačar. Po zadnjih gorskih etapah, v četrtek in petek, ko je imel njegov veliki tekmec Jonas Vingegaard še zadnji priložnosti, da poskuša zmanjšati zaostanek, je tudi slovenski šampion že pošteno kazal znake izčrpanosti, a odbil še zadnje napade in v nedeljo v Parizu slavil svojo četrto zmago na dirki vseh dirk. Vingegaardova ekipa Visma | Lease a Bike je Slovenca napadala vse od štarta dirke, s tem pa izmučila tudi svojega kapetana, meni nekdanji slovenski profesionalec, trener in športni direktor Boštjan Mervar.

Tudi Boštjan Mervar je konec prejšnjega tedna prvič opazil, da je Tadej Pogačar izgubil nekaj svoje tako značilne igrivosti in sproščenosti in po treh tednih brutalnega dirkanja na Touru kazal znake izčrpanosti. "Po tisti 19. etapi, ko je hotel zmagati, a ni želel za seboj vleči Vingegaarda, ki je bil ves čas samo prilepljen na njegovo kolo, sem prvič opazil, da je bil Tadej utrujen. V prvih dveh tednih je bil pa res suveren in se je kar igral z Vingegaardom," je ocenil Dolenjec, nekdanji šprinter in s sedmimi etapnimi zmagami še vedno sorekorder dirke Po Sloveniji, ki ga je šele letos na večni lestvici ujel Dylan Groenewegen.

Visma s svojo taktiko škodila predvsem Vingegaardu

Dančeva ekipa je že v prvem tednu dirke vršila izjemen pritisk na Pogačarja, a je s tem pljunila tudi v lastno skledo, še meni naš sogovornik. "Visma je s tem utrudila tudi Vingegaarda. Jonas je moral zaradi te taktike že prvi teden napadati. Ves čas so narekovali visok tempo, ves čas je bil Jonas napet, soočen z dejstvom, da mora Pogija premagati oziroma izgubiti čim manj časa. Mislim, da so s tem samo sebi zadali udarec. Tudi za Mattea Jorgensona, ki bi moral biti Jonasova rezerva oziroma nekakšno orožje iz drugega plana, se je izkazalo, da ni mogel parirati in je bil pripravljen slabše kot lani."

Je Pogi sploh premagljiv?

Boštjan Mervar: Če bo tako vztrajal še dve, tri leta, bo bo porušil vse rekorde. Foto: Vid Ponikvar In kaj torej sploh še lahko naredijo v nizozemski ekipi, da bi le zlomili nezlomljivega Pogačarja? "To je pa vprašanje, s katerim se ukvarjajo že dve leti. Kako ga premagati? Je Pogi sploh premagljiv? Mislim, da je Pogi tudi tista dva Toura, ki ju je izgubil, izgubil zaradi svojih napak. Trdim, da je bil tudi takrat najboljši kolesar na dirki, je pa dirkal brezglavo in ju zato izgubil. Zdaj pa vidimo, da dirka drugače kot je pred tremi leti. Takrat je sicer Visma našla način, videli smo, da je pregorel, spomnimo se, kako je Wout van Aert narekoval tempo v klanec (Col de la Loze v 17. etapi Toura 2023, op. p.), ki mu Pogi ni mogel slediti, in takrat sem si rekel: To si bo Pogačar zapomnil za čelo življenje. In si je, tokrat je vozil veliko bolj odgovorno, ko je napadel in po nekaj metrih videl, da se ni mogel otresti Vingegaarda, je popustil, ko je pa videl, da ga ni več zadaj, da ne more več izkoriščati njegovega zavetrja, je pa šel po tistih svojih vatih, ki jih lahko dolgo časa drži."

"V prvih dveh tednih tako nikoli ni šel svoje rdeče polje in zaradi tega je tudi v tisti etapi na Hautacam, na kateri je naredil večjo razliko, prišel precej bolj spočit na vrh kot Vingegaard, ki je prišel dve minuti za njim. V petek je bila stvar drugačna, tudi Pogi se ni več počutil tako dobro počutil, a tudi Vingegaard ni bil tako močan, da bi sploh lahko poskušal s kakšnim napadom. Visma ni imela kolesarja, ki bi lahko tako vlekel na klanec, da bi bilo Tadeju težko," razmišlja Mervar.

Zdaj posluša športne direktorje

Leta 2022 je Visma Pogačarja lomila tudi z izdatno pomočjo Primoža Rogliča. "Točno tako in to je bilo odločilno, ker je pač Tadej odgovarjal tako na napade Primoža kot Vingegaarda. Primož je bil takrat odločilni člen, da so ga strli. Ampak to je bila tedaj Pogijeva napaka. Takole bom rekel, on bi imel lahko še dve zmage več na Touru, če bi poslušal navodila iz avta. Veliko njegovih odločitev med dirkami je prišlo iz njegove glave in ne od športnih direktorjev. Mislim, da pa zdaj posluša navodila in se je iz svojih napak veliko naučil. Zagotovo je po tistih porazih veliko premleval, analiziral, zdaj pa ni več tako požrešen na etapne zmage, kot je bil včasih. Če bo tako vztrajal še dve, tri leta, bo tako ali tako po številu etapnih zmag prehitel Cavendisha (Marka, s 35 zmagami rekorderja Toura, op. p.), po zmagah v generalni razvrstitvi pa bo porušil vse rekorde."

Vingegaard in Pogačar sta osrednja junaka zadnjih šestih Tourov, Slovenec je dobil štiri, Danec dva. Foto: Reuters

Se bo sploh še vrnil na Tour?

A Pogačar je v zadnjih dneh letošnje dirke večkrat nakazal, da izgublja veselje do Toura. Tudi v nedeljo na zmagovalnem odru je dejal: "Mogoče se vrnem." Torej ni nujno, da bo lovil rekorderje Toura po skupnih zmagah, Eddyja Merckxa, Miguela Induarina, Jacquesa Anquetila in Bernarda Huinaulta. Je mislil resno ali je bila to bolj posledica izmučenosti, trenutne naveličanosti in ga ne bi smeli jemati preveč resno?

"No, ja. Mislim, da nobenemu kolesarju ni luštno na Touru. Tu ne gre samo za fizični napor, pač pa tudi izjemen psihični. Po vsaki etapi pogovori z novinarji, potem so tu transferji … Ni luštno. Morda je Pogiju, pogojno rečeno, še najbolj med vsemi, a je tuni njemu vse skupaj očitno začelo presedati. Večkrat je rekel, da komaj čaka konec, ampak je ob tem vseeno videti, da v tekmovanju uživa. Ravno pred kratkim smo se pogovarjali o tem in ugotavljali, da bi Pogi dirkal tudi zastonj, samo, da bi se mu dogajalo, kar se mu dogaja zdaj. Dobro, vsi dirkajo za denar, ampak njemu je dirkanje tudi užitek."

Novi obrazi

Florian Lipowitz je odkritje letošnje dirke, v skupnem seštevku je končal na tretjem mestu. Foto: Guliverimage Na letošnji dirki pa so se pojavili tudi novi obrazi, Florian Lipowitz, pa Oscar Onely sta odkritji, Francoze je razveseljeval Kevin Vauquelin. Ne moremo ravno reči, da so to novinci - Vauquelin in Lipowitz sta le dve leti mlajša od Pogačarja, Onely je star 22 let -, ampak so to morda kolesarji, ki bi lahko Pogačarja resneje izzvali v naslednjih letih? "Ne vem. Če se spomnimo, je Pogačar pri njihovih letih že zmagal na Touru. Že takrat je bil na ravni Primoža Rogliča, Primož pa je bil takrat vrhunski. To so govorili že za Remca (Evenepoela, op. p.), pa je zdaj bolj ali manj jasno, da bo težko dobil še kakšen grand tour. Edinega, ki ga je, je zato ker je Primož Roglič pač padel in predčasno zaključil tisto Vuelto," je skeptičen Mervar.

Priznava, da so vsi našteti vozili odlično, še posebej Lipowitz, navdušil ga je Onely, a ti Pogačarju ne bi smeli predstavljati resne grožnje.

Bo Pogačarju zmanjkalo izzivov?

"Se mi pa vedno poraja vprašanje, kako dolgo bo Pogačar še dirkal. Saj mu počasi zmanjkuje izzivov," še meni naš sogovornik. "Če še dve, tri sezone dirka tako vrhunsko, ne bo imel več izziva in motivacije. Osvoji še nekaj etap, pa dva, tri Toure in pa mogoče še Pariz – Roubaix in je naredil vse." Kaj pa Milano – Sanremo, da zaokroži zbirko spomenikov? "To pa bo od vsega še najtežje, ampak mogoče je. Jaz pravim, če bi bil Milano-Sanremo v avgustu, bi ga lahko zmagal. Spomladi, ko so šprinterji še povsem drugačni kolesarji, kot so potem kasneje in tudi na klancih zdržijo višje ritme, pa bo težko. In ne vem, zakaj je tako. Ampak že pri sebi sem videl, da sem bil spomladi dosti boljši na klance kot poleti. Nekaj je v utrujenosti, ki se skozi sezono kopiči, nekaj pa v tem, da šprinterji prej pridejo v formo, kot recimo ti bolj vzdržljivi kolesarji, kot je Pogi."

Upa, da Roglič še ne bo obupal

Mervar je bil prvi trener Primoža Rogliča, ko se je ta iz smučarskih skokov podal v kolesarske vode. Kako lepo je bilo videti svojega varovanca spet v Parizu? "Oja, to je bilo pa krasno! Že to, da je brez padca prišel čez Tour, je super. Je pa res, da njegova pripravljenost žal ni bila najboljša. Je bil odličen, ampak mislim, da se ni uspel pripraviti tako, kot bi se lahko. In jaz upam, da še ne bo obupal. Mislim, da še zmeraj lahko dirka, če mu le uspejo optimalne priprave. In spet ni tako zelo star, kot nekateri pravijo. Češ, je veteran in tako naprej. Včasih so ta njegova leta njegova veljala za optimalna za kolesarje. Zdaj se pa da se pa ta meja res premaknila precej navzdol."

Kaj bo s Primožem Rogličem? Se bo še vrnil na Tour? Foto: Reuters

Zaprl usta nemškim novinarjem, ki so ga imeli v zobeh

Roglič je svoj sedmi Tour končal na osmem mestu. "Lepo je po dolgem času spet videti Pariz," je bil 35-letni Zasavec vesel včeraj. S tem je končal dolgo in boleče obdobje odstopov z dirke vseh dirk. V letih 2021, 2022 in 2024 je s Toura po padcih odstopil. "Ampak, da se razumemo, če bi Primož tak napad kot ga je izvedel v petek, sprožil leto, dve nazaj, trdim, da ni kolesarja, ki bi ga lahko ujel. No, videlo se mu je, da ni bil optimalno pripravljen, verjetno zaradi padca na Giru, pa zaradi bolezni, ki ga je zdelala malo in mu pokvarila priprave. Če bi bil optimalno pripravljen, bi bil še veliko boljši. Ampak dobro, poskušal je, dirkal je pametno, pomagal Lipowitzu, ga bodril. Pa malo zaprl usta nemškim novinarjem, ki so ga imeli v zobeh. So bile pa njegove izjave po etapah res malo … Dobro, ne more iti prek tega, po eni strani se je posmehoval novinarjem, ampak pustimo to."

"Remco ni in ne more biti nadomestilo za Primoža"

Veliko je bilo govora o tem, da v Red Bull – BORO – hansgrohe prihaja še Remco Evenepoel. Kaj bi utegnil prihod Belgijca pomeniti za Rogliča, sploh ob dejstvu, da tudi mladi Lipowitz postaja adut ekipe? "Hm. Mislim, da bo Remco slej ko prej moral spoznati, da bo zelo težko dobil še kakšen grand tour. Kot sem že dejal, tisto Vuelto leta 2022 je dobil zaradi nesreče Primoža in še zmeraj pravim, da je to edini grand tour, ki ga bo dobil, čeprav je res odličen kolesar. Ne vem, kako so si zamislili, ampak Remco ni in ne more biti nadomestilo za Primoža. Je pa res, da je najboljši kronometrist. Potem je tukaj še Aleksandr Vlasov, ki so ga tudi vzeli z namenom, da bi kdaj napad zmago na grand touru in mu tudi ni ustrezalo, ko je v ekipo prišel Primož, potem se mu je pa podredil in mu je pomagal. Ne vem, kaj je zdaj v Primoževi glavi, kaj si žel. Jaz mislim, da bi bilo najbolje, da bi ostal v Bori kot mentor Lipowitzu, vem pa, da so grand touri za Primoža izjemno naporni, sploh Tour in niti ne toliko fizično, kot predvsem psihično."

