Dan po koncu Toura, največje kolesarske dirke na svetu, so znane tudi finančne plati uspehov zmagovalca Tadeja Pogačarja in njegove ekipe UAE Team Emirates XRG. Po podatkih specializiranih kolesarskih spletnih strani procyclingstats in velo je Pogačar, zdaj štirikratni zmagovalec francoske pentlje, zaslužil skoraj 628.000 evrov.