Po poročanju španskega medija AS se najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar ne bo udeležil Dirke po Španiji. Svoje načrte za nadaljevanje sezone naj bi uradno sicer naznanil v sredo. Sokapetana UAE Emirates - XRG na Vuelti naj bi tako bila Joao Almeida in Juan Ayuso.

Za Tadejem Pogačarjem je nova uspešna Dirka po Franciji, na kateri je v nedeljo slavil četrto skupno zmago in izenačil britanskega asa Chrisa Frooma. 26-letnik je po zmagoslavju na Elizejskih poljanah dal vedeti, da je bil to najzahtevnejši Tour v njegovi karieri, vse pa kaže, da bo to tudi njegova edina tritedenska dirka v tej sezoni.

Vodja ekipe UAE Emirates - XRG Mauro Gianetti je v prvem tednu Toura dejal, da je španska pentlja na programu Slovenca, a da bodo dokončno odločitev sprejeli po koncu dogajanja v Franciji.

V sredo naj bi obelodanil načrte za nadaljevanje sezone

Že v nedeljo so se v Gazzetti dello Sport pojavile govorice, da bo najboljši kolesar na svetu izpustil Dirko po Španiji, danes o tem piše tudi španski AS. Pri tem so še zapisali, da bo Pogačar odločitev uradno razkril v sredo, ko naj bi predstavil tudi svoj urnik do konca sezone.

Že na nedeljski novinarski konferenci je namignil, da na Vuelti, ki se bo začela 23. avgusta v Torinu, ne bo sodeloval. "Zdaj si želim počivati. Nimam veliko jasnih ciljev. Morda svetovno prvenstvo in morda Lombardija. Uživam v trenutku, o svojih naslednjih ciljih bom še razmislil."

Pogačar je na Vuelti nastopil leta 2019, ko je kot najstnik osvojil tri etape, skupno pa osvojil tretje mesto.

"Almeida, včeraj smo te v Parizu pogrešali, a Vuelta kliče," je na družbenem omrežju zapisal Pogačar. Foto: Guliverimage

Almeida in Ayuso sokapetana

Pri španskemu mediju AS so še dodali, da bo ob Pogačarjevi odsotnosti na Dirki po Španiji nastopil Juan Ayuso. 22-letnik je sicer pred časom nakazal, da ga kljub lastni želji ne bo na Vuelti, a zdaj naj bi bil vseeno del ekipe UAE Emirates - XRG. Vodja te naj bi bil tudi Joao Almeida, ki trenutno okreva po zlomu rebra, zaradi katerega je moral predčasno končati Tour.

Pogačar se je danes na družbenem omrežju zahvalil celotni ekipi za pomoč v Franciji in dodal: "Almeida, včeraj smo te v Parizu pogrešali, a Vuelta kliče."