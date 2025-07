OTP banka – tukaj smo za ravnovesje med delom in družino

V sodobnem tempu življenja je iskanje ravnovesja med poklicnimi obveznostmi in družinskim življenjem vse prej kot preprosto. Prav zato v OTP banki verjamejo, da mora delovno okolje zaposlenim nuditi podporo, razumevanje in prilagodljivost – da lahko uspešno krmarijo med službo in zasebnimi obveznostmi. Le, ko oboje deluje usklajeno, lahko zares zaživimo polno življenje.

Zato v OTP banki z veseljem uresničujejo svojo zavezo: zaposlenim želijo omogočiti lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Kot dolgoletni imetniki polnega certifikata Družini prijazno podjetje, ki so ga pridobili že leta 2015, delovno okolje nenehno nadgrajujejo s premišljenimi in odgovornimi ukrepi.

Foto: OTP banka

Ob letošnji podelitvi certifikata je Jana Jereb, direktorica sektorja za zaposlene in organizacijo, poudarila:

"Živimo v svetu hitrih sprememb in visokih pričakovanj. Zato je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da posebno pozornost namenimo usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Naša prizadevanja ne ostajajo le na papirju, temveč jih živimo vsak dan – z ukrepi, praksami in predanostjo zaposlenim."

Jana Jereb, direktorica Sektorja za zaposlene in organizacijo v OTP banki Foto: Žiga Intihar

Najljubša ukrepa zaposlenih v OTP banki, ki ju banka zagotavlja v okviru polnega certifikata Družini prijaznega podjetja, sta možnost dela od doma in premični delovni čas v skladu z internim pravilnikom banke.

Letos so družini prijazne aktivnosti v banki še okrepili. V poletnih mesecih so uvedli počitniško varstvo za otroke in vnuke zaposlenih, da staršem in starim staršem odvzamejo skrbi glede poletnega varstva mlajših osnovnošolskih otrok. Otroci so se lahko udeležili enotedenskih taborov v naravi ali razigranih dnevnih varstev, kjer so spoznavali nove prijatelje, raziskovali okolico in preprosto uživali v brezskrbnem poletju.

V OTP banki verjamejo, da sta zadovoljstvo na delovnem mestu in osebna sreča tesno prepletena – zato tudi v prihodnje ostajajo zavezani gradnji delovne kulture, ki podpira službene ambicije, razume družinsko življenje in med obema omogoča ravnovesje.