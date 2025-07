Olimpija si ne želi še enega presenečenja

Za uvod v ogenj Olimpija

Ljubljančani bodo napredovanje v tretji krog kvalifikacij konferenčne lige iskali v Andori. Prvo tekmo so prejšnji teden doma dobili s 4:2, a je kazalo precej slabše, saj je gostujoča ekipa vodila že z 2:0. Nato pa so izbranci Jorgeja Simaa stvari le postavili na pričakovano mesto.

Ključni igralec pri tem je bil Diogo Pinto, ki je med 55. in 65. minuto dosegel kar tri gole, pri četrtem pa prispeval še podajo. "Po drugem prejetem golu je šlo za zdaj ali nikoli. Vedeli smo, da nas čaka zahtevno povratno srečanje, zato smo potrebovali dober rezultat. Drugi gol je predstavljal hladno prho, ki nas je prebudila. V Andori bomo morali biti osredotočeni in agresivni od prve minute," je po omenjeni tekmi opozoril Pinto.

Diogo Pinto je na prvi tekmi zrežiral preobrat. Foto: Grega Valančič

Pred začetkom treninga v Andori je misli strnil še Diogo Miguel Guedes Almeida - Diga. "V Andoro prihajamo s prednostjo dveh zadetkov, a to še ne pomeni nič. Inter bo zagotovo iskal preobrat, svoje priložnosti, zato verjamem, da ne bo lahko. Sami imamo jasen cilj. Tekmo želimo nadzorovati bolje kot v Stožicah. Brez presenečenj. Želimo več mirnosti v obrambi in na koncu napredovanje v tretji krog. Zavedamo se vloge favorita, ki jo mora Olimpija upravičiti – tako v prvenstvu kot v Evropi."

Olimpija je generalko za povratni obračun dobro opravila in v domači ligi v gosteh zanesljivo opravila z Aluminijem. Že v prvem polčasu je dosegla tri gole in tako lahko v drugem tudi privarčevala nekaj moči za torkov obračun. V primeru napredovanja Olimpijo v tretjem krogu čaka Dinamo Minsk ali albanska Egnatia, prvo tekmo je dobila druga z 2:0.

V četrtek še Maribor in Koper

V četrtek ob 20.00 pa bosta svoji povratni tekmi drugega kroga konferenčne lige začela še Maribor in Koper. Mariborčani so uvodoma gostovali na Madžarskem pri Paksiju in izgubili z 0:1, a pokazali, da imajo dovolj kakovostno zasedbo, da si pred domačimi gledalci zagotovijo napredovanje.

Maribor bo lovil preobrat po porazu na prvi tekmi z 0:1. Foto: Aleš Fevžer

V domači ligi so po uvodnem porazu tokrat slavili v Domžalah z 2:1, trener Tugberk Tanrivermis pa je za spletno stran kluba povedal, da je videl tudi napredek v igri. "Zdaj je pomembno, da se osvežimo pred naslednjo tekmo, nato pa v zaključni del priprav na tekmo proti Paksiju vstopamo s pozitivno energijo in z dodatnim pogumom, z jasno izraženim ciljem, da zmagamo in si zagotovimo napredovanje," je dodal Turek na mariborski klopi. Zmagovalca slovensko-madžarskega dvoboja v tretjem krogu čaka ukrajinska Polisja ali andorska Santa Coloma, prvo tekmo je dobila druga z 2:1.

Evropska pot pa se je najbrž že končala za Koper. Ta bo sicer v četrtek ob 20.00 na povratni tekmi gostil norveški Viking Stavanger, ki je pred domačimi gledalci potrdil razliko v kakovosti in tržni vrednosti ter zasedbo Slaviše Stojanovića odpravil s kar 7:0. So pa zatem Koprčani v domačem prvenstvu za majhen obliž na veliko rano z 2:0 ugnali Primorje. Zmagovalca v tretjem krogu čaka ali bolgarska zasedba Černo More ali turški Istanbul Basaksehir. Turki so prvo tekmo dobili z 1:0.

Koper je v ponedeljek ugnal Primorje. Foto: Aleš Fevžer

V lov za napredovanje še legionarji

Na delu bo tudi kar nekaj legionarjev. Že danes bo na teren stopil Matic Vrbanec, ki bo z Iberio 1999 skušal nadoknaditi gol zaostanka proti Levadii.

V četrtek bo zmago z 2:1 s Spartakom iz Trnave proti Hibernians branil Žiga Frelih. Mario Jurčević bo s Partizanom doma skušal ohraniti prednosti proti Oleksandriji, ki jo je na prvi tekmi ugnal z 2:0. Žan Rogelj pa bo doma s Charleroijem gostil Hammarby, potem ko sta se ekipi na prvem obračunu razšli brez golov.

Na delu bo tudi Dušan Stojinović, ki bo z Jagellonio gostil Novi Pazar (2:1), Lukas Sever pa bo s Strassnom skušal nadoknaditi zaostanek proti Dundee Unitedu z 0:1.

Konferenčna liga, kvalifikacije (drugi krog, povratne tekme):

Torek, 29. julij:

Četrtek, 31. julij: