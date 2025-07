Podjetnica, vplivnica in pevka Hajdi Korošec Jazbinšek, ki na svojem Instagram profilu redno deli prigode iz družinskega življenja in se pogosto dotakne tudi perečih tem, je tokrat spregovorila o tem, s kakšnimi vprašanji sta se njena sinova vrnila s poletnega kampa.

Podjetnica in spletna vplivnica Hajdi Korošec Jazbinšek se je tokrat na svojem Instagram profilu dotaknila tematike, kako otrokom med poletnimi počitnicami aktivno zapolniti prosti čas, tako da ta ne vključuje pametnih telefonov in drugih naprav. Znana podjetnica je pri tem izpostavila tudi težave, ki se lahko pojavijo na poletnih kampih in v kolonijah, kamor starši pogosto na letovanje pošljejo svoje otroke.

Pornografska vsebina na mobilnih telefonih 11-letnikov

Hajdi je ob tem delila izkušnjo svojih dveh sinov, ki sta se v enem izmed poletnih kampov srečala s pornografskimi vsebinami, ki so jih na svojih telefonih imeli njuni deset in 11 let stari vrstniki. Kot je dodala, je ugotovila, da je šlo za trdo erotično vsebino in celo orgije, ter pri tem poudarila, da te vsebine vsekakor niso primerne za otroke.

"Ko sem začela iz niju vleči, me je zgrozilo in zmrazilo"

"S kampov nikoli ne veš, kaj dobiš nazaj, kot iz kinder jajčka. Lahko je super fajn otrok in en korak v samostojnost, lahko pa je en kup enih neumnosti. Ne želim nikogar obsojati, ne razumem pa, da imajo deset, 11 let stari fantki dostop do trde pornografije. Že to se mi je zdelo čudno, ko sta me vprašala, kaj so to porniči, in tega ne znata niti izgovoriti, ker se mi to še ne zdijo teme zanju, ampak očitno drugi fantje obvladajo. Ko sem začela iz niju vleči, me je zgrozilo in zmrazilo. Ker to ni seks moški ženska, to so orgije, to so nepredstavljive svinjarije. Pa ne, da sem jaz zadrta, nikakor ne, ampak to so stvari za odrasle, ne pa za otroke," je še na svojem profilu razkrila ogorčena Hajdi.

Prepričana je, da je to delo, v katerega se splača vlagati

Kot je še dodala znana slovenska podjetnica, ki je mama dveh sinov, pri tem naproša tudi starše, da otrokom pri tem postavijo omejitve in se z njimi o teh stvareh pogovarjajo. "Včasih tudi meni zmanjka besed, kako naj te izprijene stvari, ki sta jih slišala in se še meni ne zdijo 'normalne', razložim otroku," je še povedala Hajdi in dodala, da morajo imeti nekateri otroci, če že imajo naprave, pri uporabi tudi starševski nadzor.

Čeprav je priznala, da je tovrstno ukvarjanje z otroki za starše težko in jim poleg njihovih vsakdanjih stvari in službe jemlje veliko energije, pa je sama prepričana, da je to delo, v katerega se splača vlagati.

Oglejte si še: