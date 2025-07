Nekdanji smučarski skakalec, danes pa gostinec in stand up komik Cene Prevc, je na družbenih omrežjih delil utrinke z dopustovanja na Irskem, ki sta jo obiskala z ženo Julijo Patricijo.

Zakonca Prevc, Cene in Julija Patricija, sta z dopusta na Irskem delila droben vpogled v njune dogodivščine, ki sta jih doživela na otoku, ki leži zahodno od Anglije.

Foto: Instagram/cprevc

Kot je razvidno iz fotografij in posnetkov, sta si ogledala čudovite klife in tudi destilarno viskija Tullamore Destillery, Cene pa je zaplaval celo v hladnem Atlantiku. Na dopustovanju na Irskem pa nista izpustila niti znamenitega piva Guinness, ogleda irskih mest in narave ter sta na splošno preživela aktiven počitniški čas.

Cene Prevc, ki je športno kariero smučarskega skakalca sklenil aprila leta 2023 na Letalnici bratov Gorišek v Planici, se je takoj po koncu že vrgel v gostinske in tudi stand up vode. Lani poleti je po temeljiti prenovi znova odprl priljubljeno škofjeloško kavarno in slaščičarno Homan, poleg tega pa ob boku izkušenih komikov s predstavo Janezi gostuje po Sloveniji.

Po športni upokojitvi se je Cene Prevc odločil ne le za novo kariero pot, ampak tudi za ustvarjanje družine. Maja lani se je danes 29-letni nekdanji skakalec namreč poročil in večno zvestobo obljubil svoji dolgoletni partnerici Juliji Patriciji Novak.