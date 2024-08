Nekdanji smučarski skakalec je vodenje priljubljene kavarne in slaščičarne Homan prevzel junija lani. V začetku letošnjega leta se je odločil, da kavarna, ki neprekinjeno obratuje že 150 let, nazadnje pa so jo obnovili pred 30 leti, potrebuje spremembo. Z ženo Julijo sta se lotila prenove in za nekaj mesecev zaprla vrata lokala. Takrat je dejal: "Za zdaj imamo gradbišče, a kmalu bo to najlepši lokal v Škofji Loki."

Strežejo tudi njegovo modro frankinjo

Osem mesecev po zaprtju je lokal v starem mestnem jedru Škofje Loke znova odprl svoja vrata. Zunanjost sicer še ni urejena, je pa zato toliko lepša notranjost. Lokal je sodobno opremljen, gostom pa je na voljo tudi bogatejša ponudba. Začeli so namreč proizvodnjo lastnih tort in slaščic, strežejo pa tudi Prevčevo modro frankinjo, ki jo je predstavil junija lani.

Poglejte, kako je videti notranjost prenovljenega lokala:

Poroka na Gorenjskem

Cene Prevc je kariero smučarskega skakalca sklenil aprila lani na letalnici bratov Gorišek v Planici. "Prišel, videl, poletel. Bilo je približno tako, kot sem si zaželel. Poslovil sem se tukaj, v Planici, ki je v zadnjih letih postala moj dom," je po svojem zadnjem poletu, dolgem 218,5 metra, povedal 28-letnik.

Po upokojitvi se ni odločil le za novo karierno pot, ki ga je popeljala v gostinstvo, ampak tudi za ustvarjanje družine. Maja letos se je namreč poročil in večno zvestobo obljubil svoji dolgoletni partnerici Juliji Patriciji Novak.

Cene Prevc in Julija Patricija Novak sta se poročila v cerkvi v Lešah v občini Tržič. Foto: www.alesfevzer.com

