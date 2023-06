Po športni upokojitvi je Cene Prevc postal gostinec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarski skakalec Cene Prevc, ki je svoj zadnji profesionalni polet opravil letos v Planici, se podaja v gostinske vode. Po poročanju revije Lady je z Matejem Kavčičem prevzel vodenje kavarne in slaščičarne v Škofji Loki. Cene je za omenjeno revijo povedal, da se veseli izzivov, saj meni, da ima za novo "še drznejšo" pot že dovolj izkušenj na tem področju.

Za Lady so njegovi znanci povedali, da se je nadobudni Cene v gostinstvu dobro znašel že od nekdaj, saj je bil vedno rad v okolici točilnega pulta, natakarske izkušnje pa je v mlajših letih pridobival v vaškem lokalu v Dolenji vasi, Kranju in Ljubljani, pa tudi v Tonkini koči na Vršiču.

Predstavil je že svoje vino

Pred štirimi meseci je Prevc ob odprtju sejma Alpe-Adria že predstavil svoje vino, in sicer modro frankinjo, ki nosi njegovo ime. Kot smo takrat poročali na Siol.net, je direktorica Kmetijske zadruge Metlika Tatjana Malešič pojasnila, da je Cene prišel v njihovo klet, kjer so "pokusili vina, in tako se je rodila ideja o skupnem projektu".