Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je danes v izjavi za medije znova zanikal vpletenost v preiskavo zoper gostinca Aleša Hvalo. Po poročanju TVS naj bi bili na ministrstvu seznanjeni s tem, da policija Hvalo preiskuje. Na policiji so poudarili, da osebne in druge zveze med posamezniki ne vplivajo na postopke policijskih preiskav.

V oddaji Tarča na TV Slovenija (TVS) so v četrtek poročali o sumu trgovine z belim blagom, ki je je osumljen kobariški gostinec Aleš Hvala. Na ministrstvu za notranje zadeve naj bi bili po poročanju Tarče s policijsko preiskavo zoper Hvalo seznanjeni. Pri tem so se v oddaji sklicevali tudi na zapisnik sestanka iz aprila lani, ki so se ga udeležili predstavniki ministrstva.

Minister Poklukar in zdaj že nekdanji šef policije Senad Jušić sta se z delegacijo lani, sredi policijske preiskave Hvale, odpravila v njegovo gostišče. Tako Poklukar kot Jušić Hvalo poznata iz srednješolskih časov. Poleg tega je Hvala bližnji sorodnik vodje kabineta ministra za notranje zadeve.

Minister zanikal kakršnokoli vpletenost

"Zelo odločno zanikam kakršnokoli vpletenost v ta postopek in insinuacije, da sem v postopku zoper Hvalo karkoli kot minister za notranje zadeve vplival ali vedel o tem in postopkih, ki jih izvaja slovenska policija," je poudaril danes. Informiranost o policijskih postopkih ni pristojnost ministra, je poudaril Poklukar.

Prav tako je zanikal, da bi o postopkih kaj vedela vodja njegovega kabineta. Če bi vedel, da je Hvala v postopku, njegove restavracije zagotovo ne bi obiskal, je zagotovil.

S Hvalo, ki je sicer njegov znanec, nima rednih stikov

S Hvalo, ki je zgolj njegov znanec, nima nobenih rednih stikov. Kadarkoli pa njegovo restavracijo obišče, račun plača, je poudaril. Pri tem je dodal, da je gostišče javni objekt, on pa ne more vedeti, ali je del preiskave. "Ko grem v katerikoli lokal, tudi ne vem, kaj se tam dogaja," je ponazoril.

Poklukar je poudaril, da pozivov k odstopu ne razume. Policija in tožilstvo morata najprej preiskati, kaj se je v zvezi s tem dogajalo. Če postopek policije ne bi bil odprt, bi kot minister odredil izredni strokovni nadzor, zdaj pa te možnosti nima.

Hvali očitajo, da je filipinske delavce posredoval drugemu gostincu, kjer so jih trpinčili

Dodal je, da služba za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi na ministrstvu dobro deluje, saj so za vse žrtve takoj poskrbeli. Hvali namreč očitajo, da je več filipinskih delavcev po prihodu v Slovenijo posredoval drugemu gostincu, kjer naj bi jih izkoriščali in trpinčili. Delavci so od tega pobegnili, nato pa pridobili uradni status žrtve trgovine z ljudmi.

Na policiji so v pisni izjavi za javnost danes poudarili, da vse zaznane primere trgovine z ljudmi obravnavajo z največjo resnostjo. "Morebitne osebne, sorodstvene ali druge zveze med posamezniki ne vplivajo na potek policijske preiskave," so poudarili na Generalni policijski upravi.

Vodilo policije je kriminalistična stroka, ki temelji na zakonitosti in neodvisnosti ne glede na to, kdo se znajde v policijskem postopku in ne glede na morebitne družbene ali politične povezave osumljencev.

Lani zaznali 43 sumov kaznivih dejanj trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je sicer ena najprikritejših in najkompleksnejših oblik kriminala sodobnega časa. Najpogosteje so žrtve ženske in otroci, v zadnjem času pa beležijo tudi porast drugih oblik novodobnega suženjstva, vključno z izkoriščanjem delovne sile.

Lani so zaznali 43 sumov kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, od katerih je policija potrdila 18 kaznivih dejanj in podala ustrezne kazenske ovadbe. V 12 primerih so bila na tožilstvo poslana poročila, saj dokazi niso zadostovali za podajo ovadbe. V fazi preiskave je še vedno 13 primerov, so navedli na policiji.