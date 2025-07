Soseska Pod Šmarno goro: ko dom postane prostor, kjer se življenje upočasni

Foto: POD ŠMARNO GORO D.O.O.

Med mestom in naravo – brez kompromisov

Soseska Pod Šmarno goro leži na severnem robu prestolnice, kjer se urbano življenje naravno preliva v podeželski mir. Lokacija združuje prednosti obeh svetov: hiter dostop do službe, šol in vse potrebne infrastrukture, hkrati pa stik z naravo, ki vsak dan naredi bolj uravnotežen.

Tu se prebujate z razgledom na najlepši vrh ljubljanske okolice in zaspite ob tišini, ki jo marsikdo danes išče – a le redki najdejo tako blizu mesta.

Hiše, ki se prilagodijo vam in ne obratno

V ponudbi so trije tipi hiš: samostojne vile, atrijske vrstne hiše in vrstne hiše. Vsem je skupna odprta in funkcionalna zasnova, ki jo lahko prilagodite svojemu življenjskemu slogu. Želite domači wellness, telovadnico, delavnico ali le dodatno shrambo? Podkletene etaže omogočajo vse to.

Zunanjost hiš bo v celoti dokončana v sodobnem slogu, pri čemer velike steklene površine omogočajo obilico naravne svetlobe in odprte poglede na okoliško naravo, kar ustvarja občutek prostornosti in pretočnosti. Notranjost pa je prepuščena vašemu osebnemu slogu in potrebam.

Ko vsakdan postane bolj enostaven

Mikrolokacija soseske rešuje marsikatero logistično zagato. Osnovna šola in vrtec sta dovolj blizu, da otroci lahko hodijo peš. Trgovine, pošta, avtobusna postaja – vse je pri roki. Priključek na avtocesto je oddaljen le 1,5 km, kar omogoča hitro in enostavno povezavo z drugimi kraji, mestno središče naše prestolnice pa je oddaljeno le 15 minut vožnje z avtomobilom.

Prosti čas, ki je res vaš

Ena največjih prednosti soseske je bližina naravnih kotičkov za aktivno preživljanje prostega časa. Narava je vedno na dosegu roke – med priljubljene točke v bližini spadata Šmarna gora in obrežje Save, v bližini pa so tudi igrišče za golf, številne kolesarske poti, Veslaški center Tacen ... Ne glede na to, kako najraje preživljate prosti čas – narava v bližini vam ponuja paleto možnosti.

Dom, kjer se gradi skupnost

Ker gre za sosesko zaprtega tipa, se tukaj hitro vzpostavita občutka varnosti in skupnosti. Otroci lahko brezskrbno raziskujejo dvorišča, sosedje stkejo prijateljstva, obenem pa vsakdo uživa v svojem lastnem miru. Premišljena gradnja, načrtovanje in lokacija ustvarjajo okolje, kjer je življenje bolj osebno, povezano in prijetno.

Soseska Pod Šmarno goro je premišljeno načrtovan prostor za življenje – v vseh pomenih besede. Tak, ki raste z vami, ki omogoča prilagoditve, ki vas varuje pred hrupom, hitenjem in preobilico vsega. In tak, ki vas bo – tudi po letih bivanja – vsako jutro spomnil, zakaj ste se odločili prav zanj.

