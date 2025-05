Svet Radiotelevizije Slovenija od vlade pričakuje, da do 1. junija sporoči natančno dinamiko pri izplačevanju dodatnih sredstev za sofinanciranje programov narodnostnih skupnosti zavoda. Tako bo svet lahko v dialogu z upravo zavoda poskrbel za odgovorno poslovanje v letu 2025, so navedli v pozivu po dvodnevni dopisni seji, ki se je končala danes.

Prav tako naj vlada do 1. junija sporoči natančen znesek izplačila omenjenih dodatnih sredstev, je zapisal predsednik sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Goran Forbici. Svet hkrati vlado poziva, naj se jasno opredeli, ali bo poleg dogovorjenih dodatnih sredstev za programe narodnostnih skupnosti RTVS poiskala dodatne mehanizme, da bi lahko pokrili rast stroškov plač zaradi prenove plačnega sistema v javnem sektorju.

Zelo zahtevnemu finančnemu položaju RTVS med drugim botrujejo pretekle napake, je navedel Forbici. V tem pogledu se svet po njegovih besedah strinja z ugotovitvijo ministra za finance Klemna Boštjančiča na novinarski konferenci po seji vlade 7. maja, da imajo izzivi RTVS precej globoke korenine in da časovno izhajajo tudi iz preteklosti.

Svet RTVS od vlade pričakuje dvig RTV-prispevka

Povišanje rtv-prispevka, ki velja od začetka letošnjega leta, po ugotovitvah sveta ni odpravilo celotnega zaostanka za rastjo stroškov, ki je nastal v preteklih 12 letih. Svet zato od vlade pričakuje, da tudi letos uporabi zakonsko možnost in znova uskladi višino prispevka.

Predsednik sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Goran Forbici. Foto: STA

Na ministrstvo za kulturo so medtem naslovili poziv, naj v najkrajšem času v javno razpravo pošlje predlog novele zakona o RTVS. Po predlogu sveta naj novela v skladu z Evropskim aktom o svobodi medijev omeni primerno in stabilno financiranje, ki naj izhaja iz dejanskih potreb in obsega javne službe. Predvsem naj se to financiranje samodejno prilagaja dvigu življenjskih stroškov. Tako bo novela po njihovem pričakovanju tudi bolj natančno opredelila javno službo.

Hkrati svetujejo razmislek o uvedbi bolj pravične dajatve, ki bi bila progresivna in odvisna od višine dohodka posameznega davkoplačevalca. "Takšna dajatev bi obenem odpravila zdajšnjo nepravično obravnavo posameznikov, ki živijo v manjših, zlasti enočlanskih gospodinjstvih. Ti namreč po obstoječi ureditvi k delovanju RTVS prispevajo nesorazmerno višji delež," so poudarili.

Tako kot zdravstvo, šolstvo in državno upravo bi tudi javni medijski servis veljalo razumeti kot javno storitev, h kateri na solidaren in pravičen način prispevamo vsi - v javno dobro, je Forbici sklenil dopis.

STA še čaka na odziv generalnega sekretariata vlade, ki je zavod aprila obvestil, da bi vlada lahko predvidoma šele do jeseni zagotovila sredstva za dodatno financiranje programov za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost.

Dopis generalnega sekretariata vlade je sledil tistemu iz konca decembra, v katerem so RTVS obvestili, da jim bo ustanovitelj v letu 2025 zagotovil določena dodatna sredstva iz državnega proračuna za radijske in televizijske programe za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost.