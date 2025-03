Zavezancem bodo prvih šest položnic hkrati poslali v tem tednu, in sicer za obdobje od marca do avgusta. Položnice bodo prejeli kot posebno tiskovino v hišni nabiralnik. Kot so sporočili z RTV Slovenija, bodo izpolnjene in pripravljene za plačilo, z jasno označenimi meseci in rokom plačila do 15. v mesecu.

Zavezance sicer vabijo k prehodu na elektronske oblike plačevanja prispevka. Prednosti položnic v elektronski obliki so prihranitev časa, manjša količina papirja in boljši pregled nad morebitnimi neporavnanimi obveznostmi, so sporočili. Na elektronski način plačevanja lahko preklopijo prek spletnega obrazca na spletni strani zavoda, so sporočili.