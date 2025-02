Člani sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so na današnji seji potrdili letno poročilo za leto 2024. Zavod je lani realiziral več kot dva milijona evrov več odhodkov kot prihodkov. Svetniki so v razpravi pohvalili delo zavoda in izpostavili večji doseg radijskih programov ter boljšo obiskanost spletnega mesta RTVS v lanskem letu.

Celotni prihodki zavoda so v letu 2024 znašali 146,3 milijona evrov, celotni odhodki pa 148,4 milijona evrov.

Predsednica uprave RTVS Natalija Gorščak je poudarila, da je lani povprečne dnevne dosege povečalo vseh šest programov radia, povprečni mesečni doseg spletne strani zavoda pa je bil najvišji v zadnjih desetih letih. Drugi program Televizije Slovenija je ohranil povprečno gledanost, prvi program pa je od septembra zaustavil padec gledanosti. "Mislim, da je v teh težkih razmerah, ko nam gledalci odhajajo na splet in ko se gledanost linearne televizije niža, to velik uspeh," je dejala.

Zavod je lani zabeležil več prihodkov in več odhodkov, kot je bilo načrtovano. Po besedah Gorščak so se na strani prihodkov izkazali v enoti oddajnikov in zvez, odhodki pa so bili višji predvsem zaradi zvišanja plač. Lani so realizirali tudi manj investicij, nekaj so jih izvedli decembra, njihov strošek pa bo viden v letu 2025.

Ocenila je, da so lahko z narejenim v lanskem letu zadovoljni. Med uspešnimi projekti je navedla tudi zaključek pogajanj s sindikati znotraj zavoda.

Gorščak je na seji predstavila tudi poslovanje zavoda v januarju letos. RTVS je zabeležil presežek odhodkov nad prihodki v višini 382 tisoč evrov, kar je za 163 tisoč evrov slabše od načrta ter za 134 tisoč evrov slabše od realizacije v januarju lani.

Za njimi uspešno leto, a še veliko izzivov

Člani sveta so v razpravi poudarili, da je bilo leto 2024 uspešno kljub finančnim, organizacijskim in vodstvenim izzivom. Pohvalili so rekordno poslušanost radijskih programov in gledanost nekaterih projektov, kot so olimpijske igre, ki so dosegle najvišjo povprečno gledanost v primerjavi s preteklimi igrami. Spletna stran je zabeležila 686 tisoč uporabnikov, kar je največ v zgodovini meritev. Izpostavili so tudi napredek pri zagotavljanju vsebin za osebe z različnimi oviranostmi.

Med izzivi so izpostavili slabo realizacijo investicij, kadrovski manko v vseh treh enotah in padec povprečnega mesečnega števila zavezancev za plačilo RTV-prispevka. V informativnem programu Televizije Slovenija se še vedno spopadajo tudi s težavami zaradi sistema Dalet. Med drugim so svetniki v razpravi predlagali tudi večjo in usklajeno promocijo vsebin zavoda ter opozorili, da so kadrovske okrepitve nujne.

Več novosti za invalide

Člani sveta so na seji potrdili projekt samodejnega podnaslavljanja televizijskih programov za invalide. Vrednost projekta, ki bo potekal od 1. januarja letos do 31. decembra 2028, je nekaj več kot 1,2 milijona evrov, v celoti pa bo financiran iz kohezijskih sredstev.

Gorščak je pojasnila, da morajo svetniki projekt potrditi, ker bo trajal več let, in ga bodo morali upoštevati pri pripravi programsko-produkcijskih načrtov. Pogodbo bodo z ministrstvom za kulturo uradno podpisali predvidoma naslednji teden.

Cilji projekta so povečanje obsega podnaslavljanja, povečanje števila oddaj s podnapisi, izboljšanje dostopnosti vsebin za osebe z okvaro sluha, boljše povezovanje produkcijskih procesov in vzpostavitev hišnega razpoznavalnika govora, ki bo omogočal samodejno podnaslavljanje v živo.