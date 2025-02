Toliko je Televizijo Slovenija stala prenova studia

Televizija Slovenija je že pretekli teden predstavila prenovljeni studio 3, zdaj pa so iz nacionalne medijske hiše sporočili tudi, kolikšno vsoto so za njegovo prenovo namenili.

Kot so zapisali na RTV Slovenija, prenovljeni studio 3 prinaša sodobnejšo vizualno podobo in tehnološke izboljšave, ki omogočajo jasnejšo in bolj dinamično predstavitev dnevnoinformativnih vsebin. Med ključnimi novostmi so tehnološko izpopolnjeni "videowalli", ki omogočajo preglednejše in bolj interaktivno prikazovanje informacij.

Znano je že tudi, da v novem studiu potekajo vse dnevnoinformativne oddaje in rubrike, med njimi tudi osrednja večerna oddaja Odmevi, kjer se je ekipi pridružila nekdanja voditeljica Dnevnika in urednica Odmevov Manica J. Ambrožič. Z RTV Slovenija pa so odgovorili tudi na vprašanje, koliko denarja so namenili za prenovljeni studio.

Koliko so namenili za prenovo studia?

"Po dobrem desetletju smo v investicijskem proračunu imeli na voljo sredstva (približno 750 tisoč evrov), s katerimi smo lahko posodobili studio in izboljšali uporabniško izkušnjo. Prvi odzivi so pozitivni. Ob tem poudarjamo, da gre za namenska investicijska sredstva, ki niso del proračuna za programske vsebine," so za Siol.net sporočili iz RTV Slovenija.

"Z novo podobo pa ostajajo naše temeljne zaveze gledalcem: verodostojne informacije, konteksti domačih in svetovnih dogajanj, poglobljene analize teh. Zaupanje in verodostojnost hkrati vzpostavljamo tudi med mlajšo publiko z intenzivno prisotnostjo na družbenih omrežjih," so še zapisali na RTV Slovenija.

