Na TV Slovenija kmalu nova sezona primerov inšpektorja Vrenka

TV Slovenija bo v nedeljo premierno vstopila v novo sezono uspešne serije Primeri inšpektorja Vrenka. Podobno kot prvi dve je tudi ta nastala po literarni predlogi pisca kriminalk Avgusta Demšarja, v glavni vlogi pa je ponovno zaigral Dario Varga. O podrobnostih serije in romana so ustvarjalci spregovorili v ponedeljek v Klubu CD.

Demšar je pod tem umetniškim imenom – njegovo pravo ime je Tomaž Zupančič – doslej napisal 12 kriminalnih romanov in velja za avtorja, ki ima v Sloveniji najdaljšo tradicijo ustvarjanja kriminalk. Nova sezona TV serije je nastala po njegovem delu Pohorska transverzala z letnico 2016, tudi prva klapa je padla v Mariboru.

Več o ozadju kriminalke, si lahko s piscem literarne predloge Avgustom Demšarjem, preberete v spodnjem intervjuju:

Moderator Igor E. Bergant, igralec Dario Varga, avtor literarne predloge Pohorska transverzala Avgust Demšar in režiser serije Primeri inšpektorja Vrenka Slobodan Maksimović Foto: Boštjan Podlogar/STA

Kot je povedal v pogovoru, ki sta ga pripravila založba Pivec in RTV Slovenija v sodelovanju s Cankarjevim domom, je v pričujočem romanu za razliko od prejšnjih vključil "aktualni družbeni problem". Če ga je pred tem zanimal pretežno le kriminalni zaplet oziroma "klasični trikotnik, kdo, koga in zakaj", ki ga je nato postavil v določeno socialno okolje, bodisi stanovanjski blok, umetnostno galerijo, srednjo šolo ali v svet znanstvenih konferenc, je v ta roman vpletel še politiko.

Avtor literarne predloge Pohorska transverzala Avgust Demšar Foto: Boštjan Podlogar/STA

Kako je pisatelj kriminalke zasnoval glavnega junaka Vrenka?

Odločitev za to je našel v obdobju pred začetkom pisanja romana v letih 2012 in 2013, ko je bil "čas velikega vrenja" zaradi družinskega zakonika, ki ga je želela uvesti Slovenija. "Tisto dogajanje takrat je bilo nekaj takega, da je prav klicalo po tem, da bi ga vključil v neko kriminalko," je povedal. To je bil tudi čas protestov proti mariborskemu županu, ki so ga nato vrgli z oblasti. "In ta politični okvir je bil toliko zanimiv, da sem ga vključil v roman," je povedal Demšar. Podnaslovil ga je Politična kriminalka.

Režiser serije Primeri inšpektorja Vrenka Slobodan Maksimović Foto: Boštjan Podlogar/STA

Na vprašanje, kako je zasnoval glavnega literarnega junaka Vrenka, je pojasnil, da se je ravnal po pravilih klasične kriminalke in ga zarisal kot nekoga, ki ima nekaj nadsposobnosti, kot je sposobnost dedukcije, občutljivost za osebe in pronicanje v psihologijo človeka. Ima pa tudi hibe, zato da ga napravijo bolj človeškega, prijetnega in prijaznega. Tu sicer ni želel zapadati v klišeje, ki se pojavljajo v tovrstni žanrski literaturi, kot so denimo odvisnosti.

Foto: Boštjan Podlogar/STA

Kot je poudaril, dejansko niti ne zna opisati, kakšen človek je Vrenko, razen tega, kako je videti. Med pogovorom se je tako iz občinstva pojavila ocena, da bi ta oseba lahko bil kar pisatelj sam, tudi igralec Varga je povedal, da se mu je sprva to zdela edina možna razlaga. A kot je dejal Demšar, si ne predstavlja, da bi deloval kot kriminalist. Režiser Slobodan Maksimović pa je med drugim dejal, da je Vrenko "največja uganka pri tej seriji in v teh knjigah in dobro je, da ga odkrivamo postopoma".

V Cankarjevem domu so gostili literarno-pogovorni večer o primerjavi žanra v literaturi in televizijskih serijah pred začetkom predvajanja nove sezone serije Primeri inšpektorja Vrenka na TV Slovenija. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Druga sezona nadaljevanke Primeri inšpektorja Vrenka je bila leta 2023 najbolj gledana slovenska TV serija.

