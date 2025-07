Klemen Selakovič je svojima kolegoma Janiju Pravdiču in Andreju P. Škrabi, s katerima enkrat mesečno na svojem kanalu Aidea ustvarja rubriko Dialog, razkril, da je kot mladenič zaigral v humoristični in nekdaj zelo priljubljeni seriji TV Dober dan. Njegova kolega se temu nista mogla načuditi, Selakovič pa je povedal, da ni bil le statist, ampak je imel v seriji kar nekaj besedila.

V eni izmed epizod serije TV Dober dan je Selakovič nastopil v vlogi mladeniča. V kratkem izseku, objavljenem na Instagramu, Selakovič še ni povedal, v kateri epizodi serije je nastopil, bo pa celotno zgodbo in ozadje, kako je sploh dobil vlogo v priljubljeni seriji, razkril v Dialogu, ki bo na njegovem kanalu na YouTubu kmalu objavljen v celoti.

Številni komentatorji, ki so si ogledali kratek izsek iz serije, so se mlademu Selakoviču nasmejali in pohvalili njegove igralske sposobnosti, spet drugi pa se niso mogli načuditi temu, da je danes znani podkaster in avtor knjige res zaigral v priljubljeni slovenski seriji.

Slovensko humoristično serijo TV Dober dan so predvajali od 4. oktobra 1999 do 3. junija 2002 na POP TV, obsegala pa je 81 epizod. Serija govori o življenju in pripoveduje zgodbe o pisani druščini zaposlenih na televizijski postaji TV Dober dan v Megleniku, manjšem kraju pri Ljubljani.

