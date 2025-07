Ameriški igralec iz priljubljene humoristične serije It's Always Sunny in Philadelphia ima dovolj tega, da nihče ne zna pravilno izgovoriti njegovega priimka, in si ga bo zato skrajšal.

Igralec Rob McElhenney, znan predvsem po vlogi v humoristični seriji It's Always Sunny in Philadelphia, je napovedal, da si bo spremenil priimek, po novem bo Rob Mac.

Kot je 48-letni igralec pojasnil v videoposnetku, objavljenem na omrežju X, ima dovolj tega, da ljudje ne znajo pravilno izgovoriti ali zapisati njegovega priimka.

I said what I said. pic.twitter.com/lvwKgTBBrx — Rob McElhenney (@RMcElhenney) July 1, 2025

"Da, ime si bom spremenil v Rob Mac. To bo predvsem odrsko ime, a to niti ni pomembno. Je rahlo bedasto? Seveda. Toda porabil sem preveč časa za razlage, kako pravilno izgovoriti ali napisati moj priimek," je dejal v videoposnetku.

Poudaril je, da se s tem ne odpoveduje svoji družinski dediščini, češ da je njihov priimek skozi generacije doživel ogromno sprememb in različnih zapisov, nazadnje ob tem, ko so njegovi predniki iz Irske prispeli v ZDA: "Takrat se je nek uradnik preprosto odločil, da se bo priimek McIlhennie po novem črkoval drugače."

McElhenney je spremembo priimka prvič napovedal v intervjuju za Variety: "Ko me ljudje povprašajo po imenu, rečem Rob ali Rob Mac. Ugotovil sem, da je to veliko bolj preprosto, še posebej v drugih delih sveta in jezikovnih območjih, kjer moj priimek še težje izgovorijo. Zato sem raje kar Rob Mac."

