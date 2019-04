Predsedniške volitve v Makedoniji: Kandidata v prvem krogu skoraj izenačena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po skoraj vseh preštetih glasovih na nedeljskih predsedniških volitvah v Severni Makedoniji sta kandidat vladajočih socialdemokratov in albanske stranke DUI Stevo Pendarovski in Gordana Siljanovska Davkova, kandidatka največje opozicijske stranke VMRO-DPMNE, skoraj izenačena. Drugi krog volitev bo 5. maja.

Po 99,96 odstotka preštetih glasovnic je Steva Pendarovskega podprlo 42,85 odstotka, Gordano Siljanovsko Davkovo pa 42,24 odstotka volivcev. Oba sta v nedeljo zvečer ob objavi prvi izidov sicer razglasila zmago v prvem krogu. Kandidat dveh manjših opozicijskih albanskih strank Blerim Reka je dobil 10,57 odstotka glasov.

Volitve v znamenju nizke volilne udeležbe

V Severni Makedoniji je prvi krog predsedniških volitev zaznamovala nizka volilna udeležba. Od skupaj 1,8 milijona volilnih upravičencev je glasovalo 41,82 odstotka volivcev, glasovnice pa je oddalo 755.816 ljudi. Da bodo volitve v drugem krogu veljavne, mora biti volilna udeležba najmanj 40-odstotna, v nasprotnem primeru jih bodo morali ponoviti. Takšen razplet bi lahko po mnenju poznavalcev v državo prinesel veliko politično negotovost, o zmagovalcu volitev pa bodo v drugem krogu odločali volivci Reke.

Za Gordano Siljanovsko Davkovo je glasovalo 42,24 odstotka volivcev. Foto: Reuters

V prvem krogu sta zmago v nedeljo zvečer razglasila tako Pendarovski kot Gordana Siljanovska Davkova. "Danes smo dosegli veliko zmago," je po objavi prvih izidov dejal Pendarovski. Obljubil je, da bo njegova zmaga omogočila razvoj države in vstop v evroatlantske integracije. Siljanovska Davkova pa je dejala, da so "prepričali volivce, da brez pravičnosti ni Nata in EU". Opoziciji je uspelo prepričati volivce, da je vladavina prava glavni predpogoj za zagotovitev datuma za začetek pogajanj z EU, je poudarila predsedniška kandidatka.

Predsednika volili manj kot tri mesece po uveljavitvi sporazuma z Grčijo

Volitve so bile manj kot tri mesece po uveljavitvi sporazumu z Grčijo o spremembi imena države v Severno Makedonijo, s katerim se je končala dolgoletna grška blokada Skopja na poti v EU in zvezo Nato. V letu dni je pričakovati vstop Severne Makedonije v Nato, junija letos pa naj bi, kot pričakujejo v Skopju, dobili datum za začetek pristopnih pogajanj z EU, na kar država čaka že od leta 2005.

Pendarovski tako kot vlada podpira prespanski sporazum kot tudi spremembo imena. Gordana Siljanovska Davkova pa vlado Zorana Zaeva obtožuje zaradi "boleče" spremembe imena, korupcije in nepotizma. Opozarja tudi, da je Zaev izbrisal pravico do samoopredelitve in odvzel pravice makedonski manjšini v sosednjih državah.