Urška Žolnir Jugovar je v izjavi za TV Slovenija sporočila, da je bilo sodelovanje z Marjanom Fabjanom vedno korektno in profesionalno, hkrati pa dodala, da ostro obsoja vsakršno nasilje.

Ana Velenšek: Interesi iz ozadja

Odzvala se je tudi Ana Velenšek, dobitnica olimpijskega brona v Riu de Janeiru, ki je v pogovoru za spletni medij Ekipa24 dejala, da so te obtožbe zanjo nepredstavljive.

"Ne znam si predstavljati, kako bi to lahko bilo res. Ja, dejstvo je, da jih je kdaj katera dobila in da se je drl na nas, ampak to ni nič takega. Karkoli drugega pa … Te obtožbe o spolnih napadih – res si ne znam predstavljati, da bi se kdajkoli zgodilo kaj takega, kot mu očitajo," je dejala v pogovoru za časnik Ekipa24.

Sama meni, da ima zgodba zapleteno ozadje. "Moje osebno mnenje je, da je to prišlo nekje iz ozadja, kjer se je dogajalo marsikaj. Mnogi so bili ves ta čas proti Fabiju, ves čas so iskali, kaj bi mu lahko očitali. Očitno je neka oseba iz ozadja zdaj to potegnila ven," razmišlja Ana Velenšek, ki ni hotela povedati, ali s tem misli na koga iz Judo zveze Slovenije.

Bogdan Gabrovec bo, če se izkaže, da so obtožbe utemeljene, odstopil s položaja predsednika Judo zveze Slovenije. Foto: Sportida

Če se izkaže, da so obtožbe utemeljene, bo Gabrovec ponudil odstop

Predsednik Judo zveze Slovenije Bogdan Gabrovec je sinoči za Odmeve na TV Slovenija dejal, da ne verjame, da so se zlorabe dogajale. Če bi se obtožbe izkazale za utemeljene, pa bo odstopil. Kot je zatrdil, v njegovi prisotnosti na treningih nikoli ni bilo indicev o spolnem nasilju.

Zapisnik s sestanka z judoistko, ki obtožuje Fabjana

Gabrovec je odgovarjal tudi na dodatna vprašanja novinarke Dnevnika Tine Jereb, ki mu je včeraj predstavila nova dejstva v primeru. Ko ga je vprašala, ali obstajajo kakršnikoli dokumenti o Fabjanovem domnevnem nedopustnem ravnanju, je ta njihov obstoj najprej zanikal, ko pa mu je novinarka pokazala uradni zapisnik iz leta 2011 o njegovem sestanku z omenjeno judoistko, njenimi starši, nekdanjim generalnim sekretarjem JZS Francem Očkom in Fabjanom, je bil predsednik judo zveze v veliki zadregi.

"Zapisnik obstaja? Čudno. Ste prepričani, da gre res za pravi zapisnik? Kje pa ste ga dobili? Spomnim se le, da me je oče omenjene varovanke nekoč prosil, naj poskušam urediti zadeve, da bosta njegova hči in Fabjan rešila svoja dlje časa trajajoča nesoglasja, v kaj več pa se kot predsednik JZS nisem spuščal," je povedal Gabrovec.

Sestanek, ki je omenjen v zapisniku, je bil namenjen pogovoru o tem, da sodelovanje med judoistko in Fabjanom ni več mogoče, športnica pa je po sestanku prejela zeleno luč za prestop v enega od ljubljanskih judo klubov.

Spomnimo: Časnik Dnevnik je v torek poročal o domnevnih spolnih zlorabah ter fizičnem in psihičnem nasilju nad judoistkami Sankakuja, ki naj bi jih izvajal najuspešnejših slovenski trener juda Marjan Fabjan. Časnik se opira na zgodbo neimenovane tekmovalke in piše, da so bili udarci z bambusovo palico, klofute, brce, kričanje, zmerjanje, psihološke manipulacije in druga izkoriščanja avtoritete sestavni del treninga. Najhujše so obtožbe, da naj bi se trener ob pregledu poškodbe ene od tekmovalk dotikal tudi po spolovilu. Prijavi zoper trenerja naj bi se po pisanju časnika pridružilo več nekdanjih športnic.

