Na obtožbe zoper trenerja Fabjana se je odzvala tudi bronasta olimpijka Ana Velenšek

Članek časnika Dnevnik o obtožbah zoper priznanega trenerja juda Marjana Fabjana, ki mu ena od nekdanjih varovank očita psihično, fizično in celo spolno zlorabo, očitkom pa naj bi se pridružilo še več nekdanjih judoistk, je pošteno razburkal mnenje javnosti. V pogovoru za časnik Ekipa24 je svojo plat predstavila tudi Ana Velenšek, dobitnica bronaste olimpijske medalje v Riu de Janeiru, ki pravi, da so te obtožbe zanjo nepredstavljive.

"Ne znam si predstavljati, kako bi to lahko bilo res. Ja, dejstvo je, da jih je kdaj katera dobila in da se je drl na nas, ampak to ni nič takega. Karkoli drugega pa … Te obtožbe o spolnih napadih – res si ne znam predstavljati, da bi se kdajkoli zgodilo kaj takega, kot mu očitajo," je v pogovoru za časnik Ekipa24 povedala nekdanja judoistka Ana Velenšek, ki je vso kariero trenirala pri Marjanu Fabjanu v klubu Sankaku na Lopati pri Celju.

Sama meni, da ima zgodba zapleteno ozadje. "Moje osebno mnenje je, da je to prišlo nekje iz ozadja, kjer se je dogajalo marsikaj. Mnogi so bili ves ta čas proti Fabiju, ves čas so iskali, kaj bi mu lahko očitali. Očitno je neka oseba iz ozadja zdaj to potegnila ven," razmišlja Ana Velenšek, ki ni hotela povedati, ali s tem misli na koga iz Judo zveze Slovenije.

Velenšek je članek delila na svojih družbenih omrežjih ter dodala, da se glede tega primera brez težav izpostavi z imenom in priimkom.

