Če bi bile volitve v Združenem kraljestvu danes, bi stranka Reform UK pod vodstvom Nigela Faragea osvojila največ sedežev – kar 271, kaže nova poglobljena analiza raziskovalnega inštituta YouGov. Gre za t. i. model MRP (Multilevel Regression and Post-stratification), ki temelji na vzorcu 11.500 anketirancev in omogoča natančnejši vpogled v potencialne rezultate glede na demografske značilnosti.

Po YouGovovih podatkih bi 26 odstotkov volivcev podprlo Reform UK, 23 odstotkov laburiste, 18 odstotkov konservativce, 15 odstotkov liberalne demokrate, 11 odstotkov pa zelene. Skupna podpora laburistom in konservativcem znaša le 41 odstotkov, kar je občutno manj od 59-odstotne podpore iz leta 2024.

Laburisti, ki so na zadnjih volitvah leta 2024 osvojili 411 sedežev, bi jih tokrat le 178, poroča Skynews.

Parlament brez večine: nova koalicijska realnost

Glede na izračune nobena stranka ne bi dosegla absolutne večine 325 sedežev. Potencialna koalicija med Reform UK in konservativci bi skupaj imela le 317 sedežev – prav toliko, kot jih je Theresa May imela leta 2017, ko je morala vladati s pomočjo severnoirske DUP. Po drugi strani pa tudi povezava med laburisti in liberalnimi demokrati ne bi zadostovala za večino.

Reform UK je po simulacijah vodilna stranka v 99 odstotkov primerov, a v 97 odstotkov scenarijev bi bil rezultat razdrobljen parlament brez jasne večine. Analiza YouGov nakazuje velik premik stran od dvostrankarskega sistema, ki je stoletja prevladoval v britanski politiki – in napoveduje nestabilno politično prihodnost, kjer bo oblikovanje vlad postalo veliko bolj kompleksno.