Je Trumpov urok zlomljen?

Po novembrski zmagi Donalda Trumpa so številni pričakovali, da bo njegova zmaga spodbuda za ideološko sorodna politična gibanja. Da obstaja nekakšen Trumpov urok, ki bo odločal volitve v drugih državah. Toda za zdaj se to ni uresničilo. Še več, zdi se, da je Trumpova politika za njegove ideološke somišljenike v drugih državah celo škodljiva, da je njegov urok zlomljen.

Tako kot Leninovi boljševiki pred njim je tudi Donald Trump po zmagi novembra lani razmišljal o izvozu svoje revolucije. Med tistimi, ki so upali na izvoz Trumpove revolucije po svetu, je bil tudi vodja Reformne stranke Nigel Farage, ki je nazdravljal Trumpovi zmagi v Mar-a-Lagu na Floridi, piše George Eaton v britanskem mediju The New Statesman.

Britanci vse manj naklonjeni Trumpu

Toda kot je že lani decembra opozarjal Eaton, ima pozitivno mnenje o novoizvoljenem ameriškem predsedniku samo 25 odstotkov Britancev. "Farage je glas ljudstva, ni pa ljudstvo," je poudaril.

V zadnjih tednih so Britanci postali še manj naklonjeni Trumpu, kar Farageu otežuje pot do Downing Streeta 10. Javnomnenjska raziskava, ki je bila objavljena v začetku letošnjega marca, je pokazala, da je prav Farageova povezava s Trumpom pri britanskih volivcih največja ovira, da bi na volitvah obkrožili Reformno stranko. To povezavo je kot oviro za glasovanje za Reformno stranko navedlo 37 odstotkov vprašanih.

Tudi večina volivcev Reformne stranke nenaklonjena Trumpu

Tudi med Farageevo volilno bazo se povečuje nestrinjanje s Trumpom. Razlog je zlasti Trumpov odnos do ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Tako je zdaj Trumpu nenaklonjeno kar 53 odstotkov volivcev Reformne stranke, kar je povečanje za 25 odstotnih točk v dveh tednih.

Nigelu Farageu njegova velika povezanost z Donaldom Trumpom vse bolj škodi pri številnih britanskih volivcev. Foto: Guliverimage

Delno zaradi tega pada tudi Farageeva priljubljenost. Le 26 odstotkov britanske javnosti ima o njem zdaj pozitivno mnenje, 65 odstotkov pa negativno.

Trump škodi kanadskim konservativcem

Tako pa ni samo v Veliki Britaniji – po vsem svetu Trump preoblikuje volilno politiko, vendar ne na način, kot so nekateri pričakovali. Vodja kanadskih konservativcev Pierre Poilievre, ki ga desnica hvali zaradi njegovega populizma, je v nekaterih anketah zapravil 20 odstotnih točk prednosti svoje stranke pred vladajočimi liberalci.

Novi liberalni kanadski premier Mark Carney je predstavnik vrste, za katero so nekateri mislili, da je izumrla – tehnokratski vstajnik. Francoski predsednik Emmanuel Macron, nekdanji bankir Rothschilda, je morda zadnji tak primer, piše Eaton.

Poskusi distanciranja od Trumpa

Seveda liberalcem pomaga Trumpova povolilna protikanadska politika, ko skuša severno sosedo s carinsko vojno prisiliti, da bi se odrekla neodvisnosti in postala 51. ameriška zvezna država.

Še ne dolgo nazaj se je zdelo, da bo vodja kanadskih konservativcev Pierre Poilievre po volitvah skoraj zagotovo novi kanadski premier, zdaj pa se mora zaradi Trumpovega negativnega učinka na kanadske volivce tresti za svojo zmago. Foto: Reuters

Vodja kanadskih konservativcev Poilievre se je tako moral oprijeti novega slogana: Najprej Kanada. "Izkazalo se je, da je problem nacionalistične internacionale v tem, da je nacionalizem težko internacionalizirati. Italijanka Giorgia Meloni in Francozinja Marine Le Pen se podobno trudita, da bi se distancirali od ameriškega predsednika, ne da bi ga v celoti zanikali," trdi Eaton.

Gospodarske težave ZDA

Trumpov volilni zadah, kot negativni učinek ameriškega predsednika na uspehe njegovih somišljenikov v tujini opiše Eaton, je povezan tudi z gospodarskimi težavami ZDA po vrnitvi Trumpa v Belo hišo. Odkar je Trump prevzel vodenje ZDA, so bile napovedi gospodarske rasti v ZDA znižane (Goldman Sachs letos predvideva le 1,7-odstotno rast, kar je za 2,4 odstotne točke manj od prejšnje napovedi).

Tehnološki milijarderji, ki so se udeležili Trumpove inavguracije, so od začetka njegovega drugega mandata skupaj izgubili 209 milijard dolarjev (192 milijard evrov). Večina ameriške javnosti (52 odstotkov) zdaj ne odobrava Trumpovega dosedanjega delovanja – za populista je to vedno neprijeten položaj.

Trumpova zmaga ni okrepila priljubljenosti AfD

To še ne pomeni, da je napredovanje desnice nujno končano, piše Eaton. Poilievre bo morda kljub vsemu še vedno premagal Carneyja na kanadskih volitvah, ker se bo želja po spremembah po desetletju vladanja liberalne stranke še vedno izkazala za najbolj odločilno. Reformna stranka bi lahko zmagala na prvih nadomestnih volitvah po začetku sklica zdajšnjega britanskega parlamenta.

Trumpova zmaga ni dala kakšnega res velikega pospeška AfD na nemških predčasnih volitvah. Foto: Guliverimage

Toda Farageev ameriški glavobol, dezorientacija kolegov populistov in težave ameriškega gospodarstva pomenijo, da je Trumpov nenavaden urok nad Veliko Britanijo zlomljen, še piše Eaton.

Da Trumpov urok ne deluje, smo videli tudi na nemških predčasnih volitvah. Čeprav sta tako najbogatejši človek na svetu in tesni Trumpov sodelovec Elon Musk ter ameriški podpredsednik J. D. Vance podprla populistično AfD, to ni imelo odločilnega vpliva na izide nemških volitev.

Večina Grenlandcev proti Trumpu

Tudi Trumpove javno izražene želje po priključitvi Grenlandije niso preveč pomagale proameriško usmerjenim Grenlandcem. Na zadnjih grenlandskih volitvah 11. marca je proameriška stranka Narelaq (ta zagovarja neodvisno Grenlandijo, ki bi sodelovala z ZDA) dobila nekaj manj kot 25 odstotkov glasov. Veliko večino glasov so dobile stranke, ki odločno nasprotujejo priključitvi Grenlandije k ZDA.

Še več, zdi se, da je postala neodvisnost Grenlandije, ki je zdaj pod dansko suverenostjo, zaradi Trumpa vse bolj oddaljena. Grenlandci tako zdaj vse bolj poudarjajo postopno osamosvajanje od Köbenhavna.