Trumpov spodleteli načrt?

Med lansko predsedniško kampanjo je Donald Trump Američanom obljubil, da bo ZDA pripeljal v novo dobo blaginje. Zdaj, dva meseca po začetku predsedovanja, prikazuje nekoliko drugačno sliko, piše BBC.

Trumpove male motnje ali Trumpova recesija?

Opozoril je, da bo težko znižati cene in da mora biti javnost pripravljena na majhne motnje, preden bo lahko v ZDA vrnil bogastvo.

Medtem pa analitiki pravijo, da se možnosti za upad povečujejo, kar je posledica Trumpove ekonomske politike. Bo torej Trump sprožil recesijo v največjem svetovnem gospodarstvu? Nekateri zdaj govorijo o Trumpovi recesiji (Trumprecession v izvirniku).

Borzni padec zaradi Trumpove ekonomske politike

Poročilo banke JP Morgan je možnost recesije v ZDA ocenilo na 40 odstotkov, kar je več kot 30 odstotkov na začetku leta, in opozorilo, da se ameriška politika nagiba stran od gospodarske rasti, medtem ko je Mark Zandi, glavni ekonomist pri Moody's Analytics, zvišal verjetnost recesije s 15 na 35 odstotkov in kot glavni razlog navedel carine.

Trumpov minister za trgovino Howard Lutnick je v torek branil Trumpovo gospodarsko politiko predsednika Trumpa in dejal, da jo je vredno izvajati, tudi če vodi v recesijo. Lutnick trdi, da bo Trumpova politika pripeljala do gradnje novih tovarn v ZDA in do vrnitve proizvodnje iz tujine v ZDA. Foto: Guliverimage

Napovedi so se pojavile, ko je borzni indeks S&P 500, ki spremlja 500 največjih podjetij v ZDA, močno potonil. Zdaj je padel na najnižjo raven po lanskem septembru zaradi strahov glede prihodnosti.

Trump s carinami nad največje ameriške partnerice

Z novimi carinami je Trump obremenil izdelke iz največjih ameriških trgovinskih partnerjev (Kitajske, Kanade in Mehike) in jim še zagrozil z novimi ukrepi, za katere analitiki verjamejo, da bodo zvišali cene in zajezili gospodarsko rast.

Trump in njegovi gospodarski svetovalci opozarjajo javnost, naj bo pripravljena na nekaj gospodarskih težav, hkrati pa se zdi, da zavračajo pomisleke glede trga – kar je bila opazna sprememba od njegovega prvega mandata, ko je borzo pogosto navajal kot merilo lastnega uspeha, piše BBC.

Podjetja zaradi negotovosti ne vlagajo in ne zaposlujejo

"Vedno bodo spremembe in prilagoditve," je dejal Trump prejšnji teden v odgovor na prošnje podjetij za večjo gotovost. Zaradi Trumpovih carinskih načrtov se zdaj številna podjetja soočajo z nižjimi stopnjami dobička, hkrati pa zadržujejo naložbe in zaposlovanje, ko poskušajo ugotoviti, kakšna bo prihodnost.

Ne samo Trumpova carinska politika tudi delovanje vladnega urada za učinkovitost (Doge), ki ga vodi Elon Musk, vnaša negotovost v gospodarstvo, ker zmanjšuje število zaposlenih v državni upravi in državne izdatke. Foto: Guliverimage

Vlagatelji so zaskrbljeni tudi zaradi velikih zmanjšanj delovne sile, ki jo zaposluje država (to je posledica potez vladnega urada za učinkovitost, ki ga vodi Elon Musk), in zmanjšanja državne porabe.

Strah pred prestrukturiranjem ameriškega gospodarstva

Brian Gardner iz investicijske banki Stifel pojasnjuje, da so podjetja in vlagatelji mislili, da je Trump carine nameraval uporabiti kot pogajalsko orodje. "A to, kar sporočata predsednik in njegov kabinet, je pravzaprav večja stvar. To je prestrukturiranje ameriškega gospodarstva," je dejal. "In to je tisto, kar je v zadnjih nekaj tednih učinkovalo na trge."

Ameriško gospodarstvo je že doživljalo upočasnitev, ki jo je delno povzročila centralna banka, ki je ohranjala višje obrestne mere, da bi poskušala ohladiti gospodarstvo in stabilizirati cene.

Padec zaupanja potrošnikov in podjetij

Prodaja na drobno je februarja upadla, zaupanje – ki se je po Trumpovi izvolitvi povečalo na podlagi več raziskav med potrošniki in podjetji – je padlo, podjetja, vključno z velikimi letalskimi prevozniki, trgovci na drobno, kot sta Walmart in Target, ter proizvajalci svarijo pred zastojem oziroma nazadovanjem.

Nekateri analitiki so zaskrbljeni, da bi padec borznega trga lahko sprožil nadaljnje zmanjšanje porabe, zlasti med gospodinjstvi z višjimi dohodki. To bi lahko prineslo velik udarec ameriškemu gospodarstvu, ki ga poganja potrošniška poraba in je postalo vse bolj odvisno od teh bogatejših gospodinjstev, saj se družine z nižjimi dohodki soočajo s pritiskom inflacije, še piše BBC.