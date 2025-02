Mož, ki je odpustil Elona Muska: Pravil mi je o svojih težavah z ženskami

Philip Low je študiral matematiko, nevroznanost in fiziko, zdaj pa je izredni profesor na Medicinski fakulteti Univerze Stanford. Doktoriral je na inštitutu Salk, priznani raziskovalni ustanovi v San Diegu. Doktorat je prejel za razvoj algoritma, ki bi revolucioniral raziskave možganov, piše švicarski medij Watson.

Dolgoletna tesna prijatelja

Low trdi, da Muska zelo dobro pozna že 14 let, še iz časov, ko tehnološki podjetnik ni bil tako svetovno znan. "Pogosto sva si pošiljala sporočila. Prišel je na mojo rojstnodnevno zabavo in me povabil na svoje zabave. Povedal mi je vse o svojih težavah z ženskami," je zapisal.

Zase in za Muska pravi, da sta sinova zelo nadarjenih očetov. Oba njuna očeta sta se poročila z lepoticama, oba sta bila nasilna in izgubila svoje bogastvo. Tako Lowa kot Muska so sošolci v šoli ustrahovali. "Imela sva številne skupne stvari, ki jih večina ljudi ne more razumeti," pravi Low. Z Muskom se je družil v Los Angelesu, Musk je tudi vlagal v njegovo podjetje.

Lowa razjezi Muskov fašistični pozdrav

Musk je s svojim fašističnim pozdravom na Trumpovi inavguraciji tako razjezil Lowa, da je na Facebooku in drugih družbenih omrežjih (na primer na Threadsu) objavil več dolgih besedilih, v katerem je ostro napadel nekdanjega poslovnega partnerja Muska in pozval k družbenemu odporu.

Elon Musk in Philip Low, ko sta bila še prijatelja in sodelavca. Zdaj Low pravi, da je Musk t. i. izumitelj, čigar edini izum je njegova podoba v javnosti. Foto: posnetek zaslona/Youtube/Raw Science

Glede Muskovega fašističnega pozdrava pravi, da je Musk to storil iz osebnih razlogov, ki niso imeli nobene zveze z Aspergerjevim sindromom (oblika avtizma, ki naj bi jo imel Musk, op. p.).

Tehnološki milijarder je bil po Lowovi osebni oceni zaskrbljen, da ga bo nacistično krilo gibanja MAGA, kot mu pravi Low, pod vplivom Steva Bannona odrinilo od predsednika Donalda Trumpa. Low tudi meni, da Musk uživa v dobrem vznemirjenju in je točno vedel, kaj počne, ko je dvignil desnico.

Muskov največji izum?

"Elon ni nacist, vendar je dvakrat uporabil Hitlerjev pozdrav, kar je popolnoma nesprejemljivo. Toda Elon verjame, da je nad vsemi drugimi. Vedno je mislil, da se posveča najpomembnejšim težavam. Ko sem ga srečal, se ni pretvarjal, da je tehnik – on bi bil prvi, ki bi rekel, da mu manjka strokovnosti za razumevanje določenih podatkov. To se je zgodilo šele kasneje. Zdaj se obnaša, kot da ima vse rešitve."

Videoposnetek o Musku in Lowu:

"Ne bojim se tako imenovanega izumitelja, čigar največji izum je njegova podoba (v javnosti, op. p.)," še trdi Low.

Muskove floskule za nateg ljudi?

"Vse njegove govorice o potovanju na Mars, da bi 'ohranili luč zavesti' ali o 'absolutizmu svobode govora' so pravzaprav floskule za nateg ljudi. Elon zavestno hrani ljudi s floskulami, da bi z njimi manipuliral. Vse, kar Elon počne, je namenjeno pridobivanju in utrjevanju moči. Zato ima rad skrajno desne stranke, ker jih je lažje nadzorovati."

"Njegova želja po moči je tudi razlog, zakaj je naredil xAI in Neuralink. To je storil, da bi poskušal konkurirati OpenAI oziroma Neurovigilu, čeprav je bil z njima povezan," je zapisal Lowe, ki je tudi sam predsednik, ustanovitelj in izvršni direktor Neurovigila.

Je Musk podjetje ustanovil zaradi ljubosumja?

V nasprotju s Teslo in Twitterjem teh podjetij ni mogel osvojiti, zato poskuša biti njihov tekmec. "Neuralink je napovedal takoj, ko sem njegovo nekdanjo ženo, o čemer sva ga obvestila tako ona kot jaz, povabil na večerjo zbiranja sredstev za Hebrejsko univerzo v Londonu," piše Low.

Low, ki je judovskega rodu, trdi, da Musk ni nacist, čeprav sovraži nekatere Jude, kot je njegov tekmec na področju umetne inteligence Sam Altman. Fašistični oziroma Hitlerjev pozdrav je Musk po mnenju Lowa uporabil zato, ker se je bal, da ga bo Steve Bannon izpodrinil pri Trumpu, pa tudi zato, ker uživa v vznemirjenju. Foto: Reuters

Trdi tudi, da je Muska decembra 2021 odpustil, ker je skušal spodkopati Neurovigil. Prepričan je tudi, da je Musk pozneje očitno poskušal spodkopati Twitter, preden ga je kupil. Prepričan je, da Musk večino svojih naložb, preden jih kupi, skuša destabilizirati.

Low: Musk X (Twitter) uporablja za manipulacijo množic

To naj bi se zgodilo tudi pri Tesli in Twitterju. Tega zdaj uporablja za manipulacijo množic in za to, da bi podprl skrajno desnico v vseh državah po vrsti, vključno z ZDA, pravi Low. Prepričan je tudi, da so Tesline delnice precenjene.

Nekdanji Muskov prijatelj je tudi prepričan, da je nekaj Judov, ki jih Musk dejansko sovraži. Med njimi naj bi bil Sam Altman, izvršni direktor OpenAI in pogosta tarča Muskove jeze.

Musk in teorija o izjemnem človeku

Low Musku javno še predlaga, naj prebere knjigo Zločin in kazen (napisal jo je ruski pisatelj Fjodor Dostojevski, op. p.), da bo videl, kaj se zgodi s teorijo Raskolnikova o izjemnem človeku.

Musk se je v zadnjem času vpletel v notranjo politiko številnih pomembnih evropskih držav. V Veliki Britaniji zahteva padec laburistične vlade, v Nemčiji pa pred volitvami podpira AfD. S sovodjo AfD Alice Weidel je na svojem družbenem omrežju X Musk opravil predvolilni propagandi pogovor, da bi njeni stranki pomagal na volitvah. Low meni, da ima Musk skrajno desne stranke rad zato, ker jih je lažje nadzorovati. Foto: Guliverimage

"Izjemni moški le redko dobijo diplomo iz ekonomije pri 26 letih, se pretvarjajo, da so se vpisali na Stanford, ustanovijo podjetje, ker mislijo, da je nekdanja žena zaljubljena v prijatelja, plačujejo ljudem, da jim igrajo videoigre, in nimajo nobene tehnične usposobljenosti, razen prevzemanje zaslug za ljudi, ki to počnejo," je kritičen Low.

Je Musk mojster manipulacije?

"Tako sem vesel, da sem tvojo neumno rit odpustil z razlogom. Cesar je brez oblačil. Kitajski avtomobili prihajajo, s carinami ali brez njih, in vaš usrani Optimus na daljinsko vodenje ne bo pomagal, še posebej po tem, ko je Hyundai kupil Boston Dynamics," pravi Low.

Trdi tudi, da je Musk, ki ga ironično poimenuje absolutist svobode govora, v resnici mojster manipulacije, ki je prepričal ves svet, da je velik ustanovitelj in izumitelj. "Zdaj je prepričal Donalda Trumpa, da je bil nenadomestljiv arhitekt in tehnološki čarovnik v ozadju njegove zmage leta 2024, čeprav je Trump v resnici zmagal zato, ker je pokazal kljubovanje po strelu nanj (mišljen je poskus atentata na Trumpa julija lani v Pensilvaniji, op. p.)".

"Musk je nevaren rak na predsedniškem položaju"

"Trumpa je navdušil z idejo, da lahko s svojim denarjem iz monopola grozi neobvladljivim republikanskim politikom pred strankarskimi primarnimi volitvami, ustvarja kaos v tujih demokracijah s svojim omrežjem X ter jih (tuje demokracije, op. p.) vrže v roke politikom (večinoma na skrajni desnici), ki jih tam kupuje, tudi v državah, ki imajo nepremičnine, za katere ve, da zanimajo Trumpa."

Low trdi, da je Musk prepričal Trumpa, da je lani na volitvah zmagal samo zaradi njegove podpore. Low opozarja na milijarde, ki jih je že zaslužil Musk, ker ima po volitvah tako velik vpliv v Beli hiši. Low Trumpu svetuje, naj takoj odpusti Muska, ki je v Trumpovi administraciji uradno koordinator za učinkovitost. Foto: Guliverimage

Po Lowovih besedah je Bela hiša Muskova največja naložba do danes in že resno destabilizira državo ter spodkopava njene zakone in institucije. "On (Musk, op. p.) je nevaren rak na predsedniškem položaju. Svojo naložbo si je več kot povrnil in s predsednikom Trumpom zaslužil milijarde. Predsednik Trump bi ga moral odpustiti, kot sem ga jaz," je še prepričan Low.