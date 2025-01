Bill Gates šokiran zaradi početja Elona Muska: "To je noro sr..."

"Res je noro, da lahko destabilizira politično stanje v nekaterih državah," je v intervjuju za The Times dejanja Elona Muska komentiral Bill Gates in evropske države pozval, naj sprejmejo ukrepe za zamejitev vpliva posameznikov, kot je ustanovitelj Tesle, na njihovo notranjo politiko.

"Mislim, da tujcem v Združenih državah Amerike podpiranje politikov ali političnih strank z denarjem ni dovoljeno. Morda bi morale druge države sprejeti podobne ukrepe, da zagotovijo, da superbogati tujci ne bodo poskusili vplivati na njihove volitve," je za londonski medij dejal Gates.

Elon Musk s čepico, na kateri je znani Trumpov slogan: "Naredimo Ameriko spet veliko". Foto: Guliverimage

Elon Musk, najbogatejši človek na svetu, si je v zadnjih mesecih s podporo v vrednosti kar četrt milijarde ameriških dolarjev (vir) po mnenju mnogih političnih analitikov dobesedno kupil mesto ob boku novega predsednika ZDA Donalda Trumpa.



Pristanek v Trumpovi ozki orbiti Musku glede na njegova nadaljnja dejanja sicer ni bil dovolj, saj je začel napadati britanskega premierja Keitha Starmerja in izražati podporo britanski populistični desničarski stranki Reform UK, ki jo vodi znani evroskeptični politik Nigel Farage. Tega bi morala stranka sicer zamenjati, je Musk svetoval na svojem družbenem omrežju X.



Musk je pogled nato usmeril tudi na Nemčijo in javno podprl tamkajšnjo skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo (AfD), ki jo mnogi obtožujejo simpatiziranja z določenimi idejami, ki so značilne za nacizem oziroma neonacizem. Musk se je pretekli konec tedna prek videopovezave tudi pojavil na kongresu stranke AfD v Nemčiji in prisotne pozval, naj se ne počutijo krive za "grehe svojih prednikov", s čimer je bržkone mislil na obdobje druge svetovne vojne in takratno vlogo Nemčije.

Gates: To je "noro sr..."

Bill Gates je v intervjuju za The Times Muskove poskuse vplivanja na politiko v evropskih državah označil za populistično vmešavanje. "Vsi lahko pretiravamo, a če je nekdo superpameten, kar Elon Musk je, potem naj raje pomisli, kako lahko pomaga. Ampak to, kar počne, je populistično vmešavanje," je dejal Gates.

Izrazil je tudi veliko presenečenje nad izbiro politik oziroma strank, ki jih domnevno podpira Musk. "Promovirati hočeš desnico, a potem praviš, da Nigel Farage ni dovolj velik desničar ... to je noro sr... Da podpiraš AfD v Nemčiji."

Srečal se je tudi s Trumpom in bil zadovoljen s pogovorom: "Ob predstavljenih idejah ni odmahoval z roko"

Bill Gates je v intervjuju za The Times opisal tudi triurno srečanje z novim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Na Trumpovi posesti Mar-a-Lago sta skupaj večerjala dobra dva tedna pred Trumpovo prisego 20. januarja.

Bill Gates decembra 2016 ob prihodu v preddverje Trumpove stolpnice v New Yorku. Donald Trump je bil takrat prvič izvoljen za predsednika ZDA. Foto: Guliverimage

"Bil je precej zanimiv pogovor, med katerim me je poslušal govoriti o virusu HIV in potrebi po nadaljnjih inovacijah za iskanje učinkovitejših zdravil. Veliko sem govoril tudi o otroški paralizi, energetiki in jedrski energiji. Ob predstavljenih idejah ni zamahoval z roko, pogovor je bil pravzaprav precej konstruktiven," je povedal Gates.