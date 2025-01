Začel se je upor proti Elonu Musku. Dogovori tudi v Sloveniji.

Milijoni uporabnikov Reddita, hibrida spletnega foruma in družbenega omrežja, ki je ena od desetih najbolj obiskanih svetovnih spletnih strani, so se v zadnjih dneh organizirano uprli Elonu Musku. V mnogih skupnostih na Redditu je od tega tedna prepovedano objavljanje povezav na družbeno omrežje X, nekdanji Twitter, katerega lastnik je najbogatejši Zemljan. Dogovarjanje, ali sprejeti takšno prepoved oziroma prepoved objavljanja povezav tudi na druga družbena omrežja, trenutno poteka tudi v slovenski enklavi na Redditu, ki ima skoraj sto tisoč članov. Vodstvo Reddita se v odločitve posameznih skupnosti glede bojkota družbenega omrežja X ne bo vmešavalo.

Sodu je dno izbila Muskova dvignjena roka

Povod za aktualni aktivizem proti Musku na Redditu, kjer se v mnogih največjih skupnostih že dlje časa kuha nenaklonjenost do najbogatejšega človeka na svetu, je bila njegova poteza na slovesnosti ob prisegi novega predsednika ZDA Donalda Trumpa:

Muskova gesta, ki so jo nekateri hitro interpretirali kot nameren nacistični oziroma fašistični pozdrav, drugi pa so mnenja, da je šlo zgolj za nerodno oziroma nekoliko nepremišljeno navdušeno gesto, je v mnogih medijih celo zasenčila prve poteze Trumpove administracije. Že nekaj dni je tudi ena od prevladujočih tem na družbenih omrežjih X, Facebook in Instagram.

Ali ste za to, da prepovemo vse povezave na Twitter/X?

Po Trumpovi zaprisegi in spremljajoči Muskovi predstavi se je v ogromno skupnostih na Redditu po prvotnem ostrem kritiziranju poteze superbogataša pojavilo vprašanje uporabnikom: "Ali ste za to, da prepovemo vse povezave na družbeno omrežje Twitter/X (katerega lastnik je Musk, op.p.)?"

Pobude za prepoved povezav na Twitter oziroma omrežja X v številnih skupnostih na Redditu in obvestila o sprejetih odločitvah, da bodo prepovedi tudi uveljavljene. Foto: Posnetek zaslona

Uporabniki so o tem najprej začeli razpravljati v nekoliko bolj nišnih skupnostih, kot so združenja ljubiteljev določenih športnih ekip, videoiger ali uradne skupnosti prebivalcev različnih mest. Gibanje se je nato razširilo na vse večje skupnosti na Redditu, ki imajo tudi več kot deset milijonov članov.

V večini skupnosti so se osredotočili predvsem na prepoved nadaljnjega objavljanja povezav, ki vodijo na družbeno omrežje X, tako v novih objavah kot v komentarjih. V nekaterih skupnostih so medtem predlagali in tudi sprejeli prepoved objav na vsa družbena omrežja, kjer je za ogled vsebine potrebna registracija uporabniškega računa, torej tudi povezav na Facebook, Instagram in Threads.

Obvestilo petnajstim milijonom članom skupnosti r/nba na Redditu, kjer se zbirajo ljubitelji najmočnejše košarkarske lige na svetu, da je deljenje povezav na Twitter, Facebook, Instagram in Threads od zdaj naprej prepovedano. Foto: Posnetek zaslona

Dogovori potekajo tudi v slovenski skupnosti na Redditu, ki pa je razdeljena

Vprašanje, ali bi morali prepovedati objavljanje povezav, ki vodijo na Muskovo družbeno omrežje, je bilo v zadnjih dneh večkrat zastavljeno tudi v r/slovenia, slovenski enklavi na Redditu, ki ima okrog 94 tisoč članov.

Slovenski uporabniki strinjanja glede morebitne prepovedi še niso dosegli, glede na četrtkovo anketo (vir) pa jih predlog podpira oziroma mu nasprotuje približno enak delež članov skupnosti.

Več se jih medtem strinja s predlogom, da bi v r/slovenia podobno kot v nekaterih drugih skupnostih povsem prepovedali objavljanje povezav na katerokoli družbeno omrežje ali spletno stran, ki dostop do vsebine pogojuje z registracijo uporabniškega računa.

Ena od razprav o morebitni prepovedi objavljanja povezav na omrežju X v slovenski enklavi foruma Reddit. Foto: Posnetek zaslona

Slovenski uporabniki in uporabnice Reddita med razlogi v podporo prepovedi povezav na družbeno omrežje X sicer izpostavljajo Muskovo domnevno simpatiziranje z nacizmom in skrajno desnico, pa tudi dejstvo, da je platforma od Muskovega prevzema postala varno zatočišče za podpornike in zagovornike nacističnih oziroma neonacističnih stališč.

Nasprotniki prepovedi medtem poudarjajo svobodo pretoka informacij in svarijo pred zapiranjem v tako imenovani informacijski oziroma ideološki mehurček, ki bi na Redditu, ki se po mnenju nekaterih na politični tehtnici že sicer nagiba bolj v levo, s tem lahko postal še bolj izrazit.

Elon Musk se je v zadnjih letih iz politično manj aktivne figure prelevil v skoraj zagotovo najvplivnejšega političnega aktivista na svetu in velikega podpornika desnice oziroma skrajne desnice tako v Združenih državah Amerike kot v Evropi. Muskovo paktiranje z Donaldom Trumpom in predvsem s skrajno desnico v Veliki Britaniji in Nemčiji je najverjetneje tudi glavni razlog za eksploziven odziv medijev in družbenih omrežij ob njegovi dvignjeni roki na inavguraciji Donalda Trumpa. Foto: Guliverimage

Odločitev o prepoved objavljanja povezav na Twitter oziroma omrežje X, pa tudi posnetkov zaslona z družbenega omrežja, so medtem že sprejeli v hrvaški skupnosti na Redditu, r/croatia.

Vodstvo spletne strani se ne bo vmešavalo v odločitve uporabnikov

Vodstvo Reddita je za spletni medij Arstechnica medtem sporočilo, da prepoved objavljanja povezav, ki vodijo na Twitter oziroma omrežje X in na druga družbena omrežja, ne krši nobenih pravil uporabe foruma in da so takšne odločitve v celoti v domeni uporabnikov.

Posamezne skupnosti na Redditu v upravljanje namreč niso prepuščene vodstvu spletne strani, temveč to delo prostovoljno opravljajo moderatorji, člani skupnosti, ki so jim drugi uporabniki zaupali odgovornost za uveljavljanje pravil.