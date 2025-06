Kuhinja kot srce doma: Slovenci razkrivajo, zakaj jim je doma najlepše

Dom naj bi bil prostor, kjer vladata veselje in toplina – a za mnoge to ni vsakdanja izkušnja. Več kot tretjina ljudi po svetu namreč priznava, da doma ne občutijo dovolj veselja. Najnovejše poročilo podjetja IKEA Life at Home Report razkriva razloge za to in ponuja rešitve, kako lahko v času negotovosti in stalnih sprememb že drobni, a premišljeni koraki v dom vnesejo več radosti in dobrega počutja.