Nekdanja vrhunska športnica ter inštruktorica pilatesa in gyrotonica Špela Perc, ki od leta 2014 z družino živi v Kanadi, trenutno končuje doktorsko disertacijo na Univerzi za integrativno medicino na področju celostnega zdravljenja kronične in multisistemske bolezni (ME/CFS oziroma kronična utrujenost) skozi prizmo kvantne medicine. V praktični del raziskave želi vključiti tudi Slovenke.

Špela Perc v Kanadi končuje doktorsko disertacijo na Univerzi za integrativno medicino na področju celostnega zdravljenja kronične in multisistemske bolezni skozi prizmo kvantne medicine. V praktični del raziskave želi vključiti tudi Slovenke. Za praktični del raziskave, ki bo ključnega pomena za dopolnitev njenega teoretičnega dela, išče ženske, stare med 35 in 55 let, ki se vsaj šest mesecev spopadajo z naslednjimi težavami:

simptomi kronične utrujenosti ,

, motnje spanja ,

, občutno poslabšanje stanja po fizičnem ali mentalnem naporu.

"V doktorski nalogi želim dokazati, da je razumevanje našega obstoja na podlagi kvantne fizike, da je naša realnost bolj energija kot fizični aspekt ključna tudi v procesu zdravljenja. Da se kronične in multisistemske bolezni ne da pozdraviti z materialističnim pristopom, kjer se zdravi posamezni organski sistem, ampak se posameznika zdravi na vseh ravneh obstoja hkrati, fizičnem in energijskem delu.

Poleg optimalne prehrane, higiene spanja in primernega gibanja je potovanje v posameznikovo podzavest, spreminjanje mentalnih vzorcev, reprogramiranje vzorcev v možganih, sproščanje čustvenih travm ali blokad ključno, da se posameznik celostno pozdravi," je prepričana Špela Perc, ki je pred začetkom doktorskega študija na Univerzi za integrativno medicino diplomirala na isti univerzi in pridobila naslov 'Bachelor in Holistic Health Science'.

Celostni pristop vključuje:

podporo pri prehrani, gibanju in higieni spanja,

terapevtsko delo z mentalnimi vzorci in podzavestnimi prepričanji,

sproščanje čustvenih blokad in travm,

uporabo kvantne bioresonance Biofeedback Quest9, ki jo bo izvajala na daljavo, saj želi v nalogi dokazati, da energijsko zdravljenje ni omejeno na fizično prisotnost, ampak lahko deluje tudi na daljavo, kar je eden izmed osnovnih principov kvantne fizike in kvantne medicine.

Kdo se lahko vključi v raziskavo?

ženske, stare med 35 in 55 let,

ki imajo dolgotrajne težave s kronično utrujenostjo, spanjem in občutnim poslabšanjem stanja po naporu

in katerih simptomi trajajo več kot šest mesecev.

aktivnega linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwJL_oQ-GhMuhjbntwvni7zrAlJoAvgVRAEOFF6Hg6oHs9Fg/viewform?usp=header



Vse terapije in obravnave v sklopu raziskave bodo za udeleženke brezplačne. Na raziskavo se lahko prijavite prek

Kaj je ME/CFS oziroma sindrom kronične utrujenosti?

Gre za kompleksno, kronično in sistemsko bolezen, ki posamezniku pogosto onemogoča normalno psihofizično delovanje. Ne gre za običajno utrujenost, temveč za patološko stanje, katerega vzroki so pogosto nejasni in prepleteni. Bolezen prizadene živčni, imunski in presnovni sistem, spremljajo pa jo številni simptomi, ki se lahko pojavljajo v različnih kombinacijah in jakostih:

kronična utrujenost , ki se ne izboljša s počitkom,

, ki se ne izboljša s počitkom, kognitivne težave (t. i. brain fog – težave s koncentracijo, spominom, razmišljanjem),

(t. i. brain fog – težave s koncentracijo, spominom, razmišljanjem), očitno poslabšanje simptomov tudi po lažji telesni ali duševni aktivnosti (ang. post-exertional malaise),

(ang. post-exertional malaise), ortostatska intoleranca (vrtoglavice, omotičnost ob vstajanju),

(vrtoglavice, omotičnost ob vstajanju), bolečine v mišicah, sklepih, glavoboli ,

, preobčutljivost na svetlobo, zvoke, hrano ali kemikalije.

"Za to bolezen medicina še nima prave rešitve, niti ne poznamo zanesljive diagnostike ali standardnega protokola zdravljenja. V večini primerov se le lajšajo simptomi, medtem ko glavni vzrok ostaja neznan," opozarja sogovornica.