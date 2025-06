Kamniška Bistrica ni kopalna reka in ni primerna za kopanje, poročajo na portalu modre novice. Za čudovitim videzom se skriva resnica, ki ni tako nedolžna. Reka namreč v sebi skriva številna in očem nevidna kemijska in mikrobiološka onesnaževala, ki se vanjo stekajo preko nenadzorovanih meteornih ali kanalizacijskih odtokov ter razbremenilnikov kanalizacije.

Dokaz, da je v reki prisotno organsko onesnaženje, so poraščeni in spolzki prodniki. V reki prisotni mikroorganizmi organske snovi ob prisotnosti kisika sicer razgradijo in tako poskrbijo za naravne procese čiščenja reke, vendar pa zaradi stalnega onesnaženja iz različnih virov – komunalnih in industrijskih izpustov, kmetijskih odtokov in tudi razlitij ob močnem deževju – ne do mere, da bi bila reka varna za kopanje, pojasnjujejo na omenjenem portalu.

V vodi so bakterije, patogeni virusi in paraziti

Navedli so, da so v Javnem podjetju centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik v okviru večletnega projekta skupaj z Nacionalnim inštitutom za biologijo (NIB) večkrat letno informativno analizirali kemijsko in mikrobiološko kvaliteto Kamniške Bistrice – tako nad kot pod iztokom v vodotok in ugotovili, da se v vodi najpogosteje pojavljajo bakterije (kot je Escherichia coli), enterokoki, pa tudi patogeni virusi in paraziti.

Ne glede na letni čas in vodostaj so analize pokazale, da so bile vrednosti fekalne onesnaženosti običajno višje po iztoku iz CČN, saj sama tehnologija čiščenja ne omogoča dezinfekcije iztočne vode. Informativne analizirane vrednosti nad in pod iztokom iz CČN Domžale-Kamnik glede na uredbo izkazujejo, da Kamniška Bistrica ne dosega zadostne kakovosti in zato ni priporočljiva za kopanje.

Kakšne so možne zdravstvene posledice?

Stik z onesnaženo vodo lahko povzroči kožne izpuščaje in vnetja, vnetje oči in ušes, prebavne težave, kot so slabost, bruhanje in driska, pri občutljivejših ljudeh pa tudi resnejše okužbe. Tveganju so posebej izpostavljeni otroci, nosečnice, starejši in osebe z oslabljenim imunskim sistemom.

"Pozivamo vse obiskovalce, da Kamniško Bistrico spoštujejo kot naravni biser in jo koristijo le za sprehode, opazovanje, fotografiranje ali sprostitev ob vodi. Za varno kopanje pa raje izberite uradno določene in redno preverjane kopalne vode, ki jih najdete na spletni strani Agencije RS za okolje ali Nacionalnega inštituta za javno zdravje," so obiskovalce še pozvali v CČN Domžale-Kamnik.