Na zadnji seji občinskega sveta v Novem mestu so sprejeli pomembne spremembe Odloka o določitvi plovbnega režima na odseku reke Krke, ki velja že od leta 2021. Spremembe prinašajo novosti glede nočne plovbe in varnosti na reki.

Veljavni odlok je do zdaj dovoljeval plovbo plovil brez motorja zgolj od sončnega vzhoda do sončnega zahoda, poroča Dolenjski list. Zaradi želje uporabnikov, ki so izrazili potrebo po nočnem ribolovu, je občinski svet po štirih letih odločil, da se ta dejavnost dopusti tudi ponoči.

Predlagatelj sprememb je pojasnil, da so plovila brez motorja počasna in ne predstavljajo nevarnosti, zato je smiselno omogočiti ribolov tudi v nočnih urah.

Prepoved skokov v vodo z mostov in brvi

V želji po večji varnosti na reki so hkrati uvedli prepoved skokov v vodo z vseh mostov in brvi na plovbnem območju. Razlog za prepoved so varnostne težave, ki nastajajo zaradi trkov med kopalci, ki skačejo v vodo, in plovili. Predlagatelj opozarja, da obstaja nevarnost, da kopalec med skokom pristane na plovilu, ki pluje pod mostom, kar lahko vodi do hudih poškodb.

Na seji je bil predlagan amandma, da bi skoki z brvi ostali dovoljeni, a je predlog dobil podporo le devetih svetnikov in ni bil sprejet.