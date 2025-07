Delničarjem Krke rekordna dividenda

Delničarji so na skupščini soglašali, da se od preostanka bilančnega dobička za druge rezerve iz dobička in za prenos v naslednje leto nameni po 59,05 milijona evrov. Medtem se bodo dividende delničarjem izplačale 24. julija po stanju vpisov v delniško knjigo na 23. julij, so po skupščini sporočili iz Krke.

Delničarji so upravi in nadzornemu svetu za lansko delo podelili razrešnico. Ker bo 22. avgusta potekel mandat članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, Jožetu Mermalu, Julijani Kristl, Mateju Lahovniku in Borisu Žnidariču, so prvima dvema podelili nov mandat, za nova nadzornika pa imenovali Sanjo Savič in Boštjana Furlana.

Za revidiranje izkazov Krke in skupine Krka ter za storitev revidiranja konsolidiranega poročila o trajnostnosti skupine Krka za naslednja štiri poslovna leta so delničarji - največji so brez lastnih delnic Kapitalska družba, Slovenski državni holding in država - imenovali revizorsko družbo KPMG Slovenija.