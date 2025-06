Delničarjem Telekoma štiri evre dividende na delnico

Delničarji Telekoma Slovenije so na današnji skupščini potrdili predlog, da se od bilančnega dobička, ki je konec lanskega leta znašal 58,27 milijona evrov, za izplačilo dividend porabi 25,99 milijona evrov. S tem dividenda znaša štiri evre bruto na delnico.

Preostali del bilančnega dobička v višini 32,28 milijona evrov bo ostal nerazporejen kot preneseni dobiček in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih, izhaja iz objave zapisnika skupščine, objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Večji dobiček kot lani

Skupina Telekom Slovenije je lani ustvarila čisti dobiček v višini 55,2 milijona evrov, kar je 17 odstotkov več kot leta 2023. Predlog uporabe bilančnega dobička je po navedbah vodstva zasledoval cilj, da bo za izplačilo dividend namenjenih 30 do 50 odstotkov čistega dobička skupine, upoštevaje finančni položaj in obseg investicij. Dividenda tako predstavlja 47 odstotkov čistega dobička skupine Telekom Slovenije. Dividende bodo izplačali 22. avgusta, in sicer tistim, ki bodo na presečni dan 21. avgusta vpisani v delniško knjigo.

Nova članica nadzornega sveta za kapital Karla Pinter

Skupščina družbe, ki je v večinski državni lasti, je za članico nadzornega sveta, ki zastopa kapital, za nov štiriletni mandat izvolila Karlo Pinter. Ob tem je upravi, ki jo vodi Boštjan Košak, in nadzornemu svetu, ki ga vodi Žiga Debeljak, za lani podelila razrešnico. Seznanila se je še s poročilom o prejemkih uprave in nadzornega sveta za lani.