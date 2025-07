S sodelovanjem v projektu LLMs4EU si Telekom Slovenije prizadeva, da bi slovenska digitalna beseda zasijala v vseh evropskih velikih jezikovnih modelih, in da slovenščini, ki nima zelo velikega števila govorcev, ne bi zmanjkalo virov za učenje jezikovnih modelov, in da s tem ne bo ostala zadaj pri razvoju generativne umetne inteligence.

V projektu LLMs4EU sodeluje več evropskih podjetij in univerz, ki razvijajo velike jezikovne modele (LLM, Large Language Model) za vse jezike Evropske unije. Vloga in namen sodelovanja Telekoma Slovenije sta jasna: preprečiti, da bi "manjši" jeziki, kot je slovenščina, digitalno zaostali ali celo izpadli.

Telekom Slovenije v tem prizadevanju združuje moči z vrhunskimi organizacijami za zagotavljanje enakopravne digitalne prihodnosti, zaradi česar je sodelovanje v tem projektu tudi družbeno koristno in odgovorno, so prepričani pri Telekomu Slovenije.

Strateška poteza

Članica uprave Telekoma Slovenije, zadolžena za tehnologijo, je povedala, da bo "slovenski jezik pri uvedbi tehnoloških inovacij namesto ovire predstavljal kulturno raznolikost in kakovostno uporabniško izkušnjo".

S tem tudi poudarjajo, da digitalizacija ni le globalna, ampak mora spoštovati tudi lokalno okolje in jezikovno dediščino.

Kaj LLMs4EU prinaša uporabnikom?

Projekt LLMs4EU bo prinesel odprte, evropske tehnologije LLM v vseh 24 uradnih jezikih EU, kar je skladno z veljavnimi evropskimi standardi kakor tudi platformo za male in srednje podjetnike, ki želijo vstopiti v svet jezikovnih tehnologij.

Predvideni so plotni primeri uporabe na področjih energetike, turizma, telekomunikacij in javnih storitev, vseskozi bodo sodelujoči strokovnjaki, poleg Telekoma Slovenije sta to Institut Jožef Stefan in Univerza v Ljubljani, zagotovili tudi slovenski odtis. V projektu sodelujejo tudi mednarodni telekomi, kot so Orange, KPN in Tiscali, ki soustvarjajo vsebine za treniranje LLM na področju telekomunikacij — usmeritev, ki bo prispevala k robustnemu in realnemu delovanju modela.

Koliko časa in od kod sredstva?

Projekt je sofinanciran iz programa Digitalna Evropa in traja tri leta, uradno pa so ga začeli marca letos v Parizu, medtem ko je bil uradni jesenski začetek opravljen marca 2025 v Parizu. Časovno gledano gre za intenziven in strateški razvojni cikel, v katerem imajo Telekom Slovenije in slovenski udeleženci ključno vlogo, saj si prizadevajo za glas, pravico in enakovredno mesto slovenščine v digitalni prihodnosti.