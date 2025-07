V času, ko se podjetja soočajo z rekordnim porastom kibernetskih groženj, je Telekom Slovenije prejel zlato medaljo za kibernetsko varnost s strani vodilne neodvisne bonitetne hiše CyberVadis, so sporočili s Telekoma Slovenije. Z rezultatom 910 od tisoč točk se družba uvršča v kategorijo podjetij z "zrelo" ravnjo kibernetske varnosti. Dosežek prihaja v letu, ko Center kibernetske varnosti in odpornosti Telekoma Slovenije beleži večkratno povečanje števila varnostnih dogodkov v primerjavi z lanskim letom, kar dokazuje, da je sistemski pristop k varnosti ključnega pomena, so navedli v sporočilu za javnost.

Mednarodno priznanje Digital 2024 Global Overview Report po njihovih navedbah temelji na poglobljeni neodvisni oceni, ki pokriva 25 ključnih področij, vključno z upravljanjem informacijske varnosti, zaščito podatkov in odzivanjem na incidente. Po njihovih besedah certifikat tako potrjuje, da Telekom Slovenije svoje varnostne procese upravlja na najvišji ravni in v skladu z vodilnimi mednarodnimi standardi, kot so NIST, ISO 27001 in ISO 22301 za sisteme vodenja informacijske varnosti in neprekinjenega poslovanja ter kot del zaokrožene celote obvladovanja varnostnih tveganj kibernetskega prostora.

"To je še posebej pomembno v okolju, kjer se slovenska podjetja še vedno soočajo z osnovnimi varnostnimi izzivi, kot so neustrezno upravljanje z gesli, pomanjkljiva segmentacija omrežij in zamujanje s programskimi posodobitvami," so prepričani na Telekomu Slovenije.

Stergar: Dosežek je rezultat predanega dela

Zlata medalja CyberVadis, kot pravijo, pomeni otipljivo zagotovilo, da so podatki in komunikacija uporabnikov v varnih rokah. V času, ko napadi postajajo vse bolj sofisticirani – od naprednih trajnih groženj (APT) do socialnega inženiringa z uporabo umetne inteligence – to priznanje dokazuje, da je Telekom Slovenije zaupanja vreden partner, ki učinkovito ščiti zasebnost in integriteto podatkov.

"Izjemno smo ponosni na prejeto zlato priznanje CyberVadis, ki je neodvisna potrditev naših dolgoletnih prizadevanj in strateških naložb v kibernetsko varnost," je poudaril Tadej Stergar, direktor Korporativne varnosti v Telekomu Slovenije. "Ta dosežek je rezultat predanega dela številnih ekip znotraj podjetja, ki vsak dan skrbijo za varnost, stabilnost in zanesljivost naših sistemov. Za naše uporabnike in poslovne partnerje to pomeni, da so njihovi podatki in komunikacija v varnih rokah, kar je temelj zaupanja v digitalni dobi in naša ključna zaveza v strategiji 'Vedno na boljše'."