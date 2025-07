Odstopil podpredsednik Telekomove uprave Škufca Zaveršek

Podpredsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Škufca Zaveršek je danes predsedniku nadzornega sveta Žigi Debeljaku podal odstopno izjavo. Naloge člana in podpredsednika uprave bo opravljal najpozneje do konca šestmesečnega odpovednega roka, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz največjega telekomunikacijskega operaterja v državi.