Dončićev šef prepričan, da je sklenil odličen posel

Pogledi navijačev Los Angeles Lakers so v teh dneh usmerjeni proti Robu Pelinki. Od generalnega direktorja in predsednika košarkarskih operacij pričakujejo, da bo okrepil ekipo Jezernikov do te mere, da bi lahko kandidirala za najvišja mesta. Pričakujejo zlasti novega centra, s katerim bi lahko plodno sodeloval Luka Dončić. Pelinka ga še išče, se je pa bolj razgovoril o mladem krilnem igralcu Adouju Thieru, ki so ga ujeli na letošnjem naboru. Prepričan je, da so Lakersi z njim pridobili marsikaj. Zlasti v obrambi.

Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić bo v novi sezoni v slačilnici Jezernikov naletel na kar nekaj svežih obrazov. Enega izmed njih bo predstavljal Adou Thiero. 21-letni Američan je v prejšnji sezoni opozarjal nase v študentski ligi v klubu Arkansas Razorbacks, skavte in vodstvo Jezernikov pa je prepričal zlasti s fizičnimi sposobnostmi in obrambno igro.

Zaradi njega so se pri Lakersih na letošnjem naboru odločili za izrazito agresiven manever, saj so imeli sprva pravico zgolj do 55. izbora, a so nato po zaslugi sklenjenih kupčij z nekaterimi drugimi klubi lahko izbirali kot 36. in v drugem krogu nabora tako ujeli 203 cm visokega Thiera. "Nismo imeli izbora v prvem krogu, naši skavti pa so Adouja označili kot zelo nadarjenega," je Rob Pelinka pojasnil ozadje odločitve, da Lakersi v svoje vrste pripeljejo talenta iz Arkansasa.

S trenerjem sta ga pred naborom povabila na kosilo

Rob Pelinka komaj čaka, da vidi, kako bosta na parketu sodelovala Luka Dončić in Adou Thiero. Foto: Guliverimage Dončićev šef je prepričan, da je sklenil odličen posel. Zahvalil se je oglednikom in lastnikom kluba, da so pomagali pri prihodu Thiera. Mladega Američana je označil za prvovrstnega talenta, ki bi bil lahko v veliko pomoč Jezernikom. Pohvalil je njegove telesne sposobnosti, vsestranskost igre v obrambi, kar potrjuje tudi statistika v zadnji sezoni (2,4 ukradene žoge in 1,1 blokade na tekmo) ter všečen značaj.

Da resno razmišlja o Thieru, je nakazal že dva tedna pred naborom, ko sta s trenerjem JJ Redickom mladega košarkarja povabila na kosilo in ga bolje spoznala. Takrat sta se tudi prepričala o tem, da ga krasi velika delovna etika, s katero bi bil lahko Jezernikom v veliko pomoč. ''Je izjemen mladenič, lačen novega znanja in želje po napredku. Navdušeni smo nad njim,'' je poudaril njegove sposobnosti v obrambi, kjer želi Thiero posnemati tako eminentna specialista za obrambo v ligi NBA, kot sta OG Anunoby in Jrue Holiday.

V prihodnje želijo pri Lakersih izboljšati še učinkovitost Thiera v napadu, zlasti natančnost pri metu za tri točke, kjer je v prejšnji sezoni zadel le vsak četrti met (25,6 odstotkov) z razdalje iz igre.

Luka Dončić bo konec avgusta s Slovenijo nastopil tudi na EuroBasketu. Foto: Reuters

Verjamejo, da bi mu lahko izjemen pregled igre Luke Dončića, ki pogosto zaposli soigralce do te mere, da lahko mečejo proti košu z neoviranih položajev, pomagal do izboljšav v napadu, glede njegovega prispevka v obrambi pa že tako prevladuje mnenje, da bo Thiero močno povzdignil raven Jezernikov.

Novopečeni Jezernik: Še vedno nisem dojel

Zapustil je Arkansas in se pridružil Jezernikom. Foto: Guliverimage ''Pripravljen sem pomagati ekipi in narediti vse, kar bo od mene zahteval trener JJ Redick,'' je dejal mladi košarkar po naboru. S temi besedami je navdušil Pelinko, ki se je lotil procesa pomladitve Jezernikov, ekipi pa želi podati še nekaj več fizične moči. Zato komaj čaka, kaj vse bi lahko prineslo sodelovanje Dončića in Thiera na parketu.

Kaj pa o vsem tem meni mladi Američan? ''To je noro. Še do nedavnega sem Jezernike spremljal po televiziji. Ogledal sem si tudi nekaj njihovih tekem v končnici v živo. Noro, kaj se dogaja, še vedno nisem dojel, da sem postal del njih,'' se mu dogajanje po naboru zdi nadrealistično. Kaj zmore, bo lahko pokazal že prihodnji teden, ko se bo 5. julija začela poletna liga.

Do takrat pa bi lahko Pelinka moštvu Jezernikov priključil še katerega izmed novincev, s tem pa tudi potrdil tisto, kar pričakuje celotna košarkarska javnost. Da se Jezerniki z okrepljeno zvezdniško zasedbo, v kateri že od prej izstopata Luka Dončić in LeBron James, podajajo najvišjim ciljem naproti. Velja dodati, da so Lakersi po koncu nabora v svoje vrste zvabili tudi najboljšega strelca letošnje študentske lige Erica Dixona.